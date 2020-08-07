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К 1001-летию Бреста в городе открылась новая дорога
07.08.2020 19:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдним из подарков жителям Бреста к 1001-летию города является новая дорога в пятом юго-западном районе: от улицы Екельчика до улицы Грюнвальдской. Проект был разработан еще в 2016, в этом году наконец-то осуществился. Дорога соединит западный обход и новый жилой район, который позволит добраться из южной части города до районов Дубровка, Граевка и Речица, минуя оживленный центр. А еще здесь появились многоэтажные дома с инновационным подходом к строительству и дизайну.
В микрорайоне Восток в 24-й средней школе открыли футбольное поле. Оно появилось благодаря совместным усилиям городской исполнительной власти и ассоциации Белорусской федерации футбола. Играть в футбол на новом поле смогут и ученики школы, и все желающие жители микрорайона.
Еще одним подарком для брестчан стал новый арт-объект в городском парке культуры и отдыха. Новая необычная лавочка гармонично дополнила "уголок влюбленных".
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не позволила отпраздновать в этом году День города по всем традициям. Но приятных моментов все равно хватило.
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Одним из подарков жителям Бреста к 1001-летию города является новая дорога в пятом юго-западном районе: от улицы Екельчика до улицы Грюнвальдской. Проект был...
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