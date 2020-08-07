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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители предупреждают о фишинг-атаках в Беларуси О так называемых фишинг-атаках предупреждают правоохранители. Чтобы не стать жертвой мошенников, они рекомендуют самостоятельно звонить в банк, если есть...

О так называемых фишинг-атаках предупреждают правоохранители. Чтобы не стать жертвой мошенников, они рекомендуют самостоятельно звонить в банк, если есть какие-либо проблемы с картами. И ни в коем случае не сообщать свои реквизиты - данные паспорта, карты и интернет-банкинга, а также пароль, который приходит в СМС от финансовой организации. Также будет не лишним установка лимита снятия денег за сутки, это поможет минимизировать финансовые потери.Фишинг-атаки захлестнули нашу страну в прошлом году. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и пытались добыть данные, запугивая аферистами. Многие жертвы уверяли, что номер телефона совпадал с их банком, а на фоне постоянно был шум кол-центра. Также подкупала грамотная и подготовленная речь.