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Правоохранители предупреждают о фишинг-атаках в Беларуси

07.08.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О так называемых фишинг-атаках предупреждают правоохранители. Чтобы не стать жертвой мошенников, они рекомендуют самостоятельно звонить в банк, если есть какие-либо проблемы с картами. И ни в коем случае не сообщать свои реквизиты  - данные паспорта, карты и интернет-банкинга, а также пароль, который приходит в СМС от финансовой организации. Также будет не лишним установка лимита снятия денег за сутки, это поможет минимизировать финансовые потери.
Фишинг-атаки захлестнули нашу страну в прошлом году. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и пытались добыть данные, запугивая аферистами. Многие жертвы уверяли, что номер телефона совпадал с их банком, а на фоне постоянно был шум кол-центра. Также подкупала грамотная и подготовленная речь.

 
 
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О так называемых фишинг-атаках предупреждают правоохранители. Чтобы не стать жертвой мошенников, они рекомендуют самостоятельно звонить в банк, если есть...
 
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