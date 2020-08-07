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Ущерб 1,3 млн рублей и 15 потерпевших, в том числе дети. В Минске и Минском районе орудовала банда
07.08.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Расследование уголовного дела завершено,
Утром 17 августа 2019 года около 11.30 двое неизвестных зашли в торговый зал
По подозрению в совершений преступления задержали двоих мужчин 37 и 38 лет. В тот же день задержали 44-летнего мужчину, который причастен к другим эпизодам противоправной деятельности. Их взяли под стражу. Все трое оказались безработными, а один из них ранее был неоднократно судим.
Следователи установил, что это не первое совершенное мужчинами преступление. Возглавлял группу 37-летний минчанин. Им инкриминируется совершение 3 краж, одна из которых в особо крупном размере, и 5 разбойных нападений на частные дома и организации в Минске и Минском районе, рассказали в СК.
По данным следствия, 37-летний минчанин 4 декабря 2014 года вместе с неустановленным лицом проник на территорию склада, арендованного индивидуальным предпринимателем, в агрогородке Ждановичи Минского района. Они взломали входную дверь здания и похитили сейф и деньги. Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей.
Три года участники группы вели наблюдение за частным домом в Центральном районе столицы, собирали сведения о хозяине, общались с мужчиной, который тут работал (он не знал о противоправных действиях собеседников). Реализовать преступный умысел не удалось.
По аналогичной системе поиска и наблюдения за объектами мужчина со своим 44-летним напарником совершили еще одно разбойное нападение на частный дом в Центральном районе столицы.
«С целью продолжения преступной деятельности в декабре 2018 года обвиняемые создали организованную группу для совершения разбойных нападений на материально обеспеченных граждан, в связи с чем приняли решение о необходимости ее вооружения. Таким образом была сформирована банда, в которой были четко распределены обязанности и роли ее участников», — сообщили следователи.
После этого с апреля по июль 2019 года было еще три разбойных нападения в Советском и Первомайском районах столицы, в том числе хищение боеприпасов.
К моменту ограбления ювелирного магазина в состав банды был включен 38-летний житель Минского района.
«Для реализации преступного умысла мужчины использовали газовое оружие и металлические монтировки. С их помощью наносили телесные повреждения собственникам жилища, либо угрожали. Причиняя психологические и физические страдания потерпевшим, обвиняемые получали информацию о местонахождении денежных средств и драгоценностей в доме. Во время нападений мужчины действовали согласно заранее разработанному плану, подготовленными орудиями и передвигались по проработанным маршрутам. В некоторых случаях использовали также пневматическое оружие визуально схожее с пистолетом «Макарова», — сказано в сообщении СК.
Пневматическое оружие и другие предметы, которые использовали при разбойных нападениях, один из обвиняемых выбросил в колодец во дворе дома матери. Их нашли. Силовики также нашли на дне Свислочи пишущее устройство с камер видеонаблюдения магазина «Яхонт», которое мужчины забрали во время нападения.
Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей. Из магазина «Яхонт» похищены ювелирные изделия и иное имущество на сумму 1 176 056 рублей, а в результате краж и разбойных нападений на частные дома похищено имущество на сумму 147 688 рублей.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений.
Участникам вооруженной преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по следующим статьям:
Мужчины находятся под стражей. Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношений неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
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Группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следственном...
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