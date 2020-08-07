Ущерб 1,3 млн рублей и 15 потерпевших, в том числе дети. В Минске и Минском районе орудовала банда

Источник материала: Tut.by

Группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Утром 17 августа 2019 года около 11.30 двое неизвестных зашли в торговый зал ювелирного магазина «Яхонт» в Минске, распылили газ из баллончика, на продавцов надели наручники, разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись. Из магазина было похищено имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей.

По подозрению в совершений преступления задержали двоих мужчин 37 и 38 лет. В тот же день задержали 44-летнего мужчину, который причастен к другим эпизодам противоправной деятельности. Их взяли под стражу. Все трое оказались безработными, а один из них ранее был неоднократно судим.

Следователи установил, что это не первое совершенное мужчинами преступление. Возглавлял группу 37-летний минчанин. Им инкриминируется совершение 3 краж, одна из которых в особо крупном размере, и 5 разбойных нападений на частные дома и организации в Минске и Минском районе, рассказали в СК.

По данным следствия, 37-летний минчанин 4 декабря 2014 года вместе с неустановленным лицом проник на территорию склада, арендованного индивидуальным предпринимателем, в агрогородке Ждановичи Минского района. Они взломали входную дверь здания и похитили сейф и деньги. Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей.



Кадр из записи камеры видеонаблюдения в одном из домов. Фото: Следственный комитет Беларуси

Три года участники группы вели наблюдение за частным домом в Центральном районе столицы, собирали сведения о хозяине, общались с мужчиной, который тут работал (он не знал о противоправных действиях собеседников). Реализовать преступный умысел не удалось.



Фото с проверки показаний на месте с участием обвиняемого. Фото: Следственный комитет Беларуси

По аналогичной системе поиска и наблюдения за объектами мужчина со своим 44-летним напарником совершили еще одно разбойное нападение на частный дом в Центральном районе столицы.



Фото: Следственный комитет Беларуси

«С целью продолжения преступной деятельности в декабре 2018 года обвиняемые создали организованную группу для совершения разбойных нападений на материально обеспеченных граждан, в связи с чем приняли решение о необходимости ее вооружения. Таким образом была сформирована банда, в которой были четко распределены обязанности и роли ее участников», — сообщили следователи.



Места, где совершались кражи и разбойные нападения с 2014 по 2019. Фото: Следственный комитет Беларуси

После этого с апреля по июль 2019 года было еще три разбойных нападения в Советском и Первомайском районах столицы, в том числе хищение боеприпасов.

К моменту ограбления ювелирного магазина в состав банды был включен 38-летний житель Минского района.

«Для реализации преступного умысла мужчины использовали газовое оружие и металлические монтировки. С их помощью наносили телесные повреждения собственникам жилища, либо угрожали. Причиняя психологические и физические страдания потерпевшим, обвиняемые получали информацию о местонахождении денежных средств и драгоценностей в доме. Во время нападений мужчины действовали согласно заранее разработанному плану, подготовленными орудиями и передвигались по проработанным маршрутам. В некоторых случаях использовали также пневматическое оружие визуально схожее с пистолетом «Макарова», — сказано в сообщении СК.

Пневматическое оружие и другие предметы, которые использовали при разбойных нападениях, один из обвиняемых выбросил в колодец во дворе дома матери. Их нашли. Силовики также нашли на дне Свислочи пишущее устройство с камер видеонаблюдения магазина «Яхонт», которое мужчины забрали во время нападения.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей. Из магазина «Яхонт» похищены ювелирные изделия и иное имущество на сумму 1 176 056 рублей, а в результате краж и разбойных нападений на частные дома похищено имущество на сумму 147 688 рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений.

Участникам вооруженной преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по следующим статьям:

ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК;

ч. 1 ст. 13, ч. 4 ст. 205 (приготовление к краже в особо крупном размере) УК;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 205 (покушение на кражу) УК;

ч. 3 ст. 207 (разбой) УК;

ст. 286 (бандитизм) УК;

ч. 4 ст. 294 (хищение боеприпасов) УК.

Мужчины находятся под стражей. Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношений неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование продолжается.