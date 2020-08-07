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«Было бы в кайф выступить». Солодуха объяснил, как оказался в Киевском сквере и почему не вышел на сцену

07.08.2020 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 августа в Киевском сквере прошел День открытых дверей, в котором многое пошло не по плану. В 19 часов звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен». После этого на площадке появился Александр Солодуха, но выступить он не смог. Почему? Об этом мы спросили у самого заслуженного артиста.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего на 6 августа у Александра Солодухи было запланировано четыре выступления. Как любит говорить артист, его «разрывают» заказами и предложениями. В 20.30 он должен был выйти на сцену и поздравить железнодорожные войска с их профессиональным праздником. Но неожиданно для самого себя, рассказывает Александр, он оказался еще и на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования.

— По графику я не должен был там выступать, — говорит музыкант. — Но организаторы концерта на Бангалор сказали, что то ли что-то случилось, то ли кто-то из артистов не приехал, поэтому попросили меня подъехать в Киевский сквер. У нас было окошечко до нашего выхода — и мы дали согласие.

В Киевский сквер Александр Солодуха и его сыновья приехали к 19.30 — от площади Бангалор, где они уже находились, до Киевского сквера всего несколько сотен метров. К кинотеатру «Киев» их сопровождали бойцы ОМОНа.

— Было такое количество людей! Трудно было даже выйти из машины. Но мы вышли и пошли в кинотеатр готовиться.

— Вы знали, что за мероприятие проходит на площадке?

— Когда мы еще ехали на Бангалор с сыновьями, видели, что в Киевский сквер идут люди. Я подумал: «А что же там за мероприятие?» Организаторы объяснили, что там детки и творческая молодежь выступают. Только потом из соцсетей я узнал, что звукорежиссер запустил песню Цоя «Перемен». Как, почему он ее запустил? По плану это было или нет?

В кинотеатре «Киев», говорит Александр, он пробыл минут 40−50.

— Но на сцену так и не удалось выйти. То ли с аппаратурой что-то случилось, то ли что-то отказало, то ли сгорело — я так и не понял. Ребята бегали, носили какие-то шнуры, паяльники, колонки. Один из сыновей, Антон, пошел скидывать треки. Но выступление так и не состоялось.

После этого Александр Солодуха вернулся на площадь Бангалор, где исполнил несколько запланированных песен. Хотя, говорит, в Киевском сквере он также был не против выступить.

— Я очень хотел выйти. Такое количество людей было! Я думаю, все ждали. Мне как артисту было бы в кайф спеть. Такая масса людей огромная. Когда я вышел из машины, люди хлопали вовсю. А у меня новые песни, старые хиты. Но как-то вот так получилось.

В субботу, 8 августа, Александр Солодуха будет выступать на бесплатных концертах в Лиде и Барановичах.

— По четыре песни спою, это будут сборные концерты.

Новых приглашений в связи с отказом других музыкантов участвовать в этих концертах заслуженному артисту пока не поступало.

 
 
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6 августа в Киевском сквере прошел День открытых дверей, в котором многое пошло не по плану. В 19 часов звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен». После...
 
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