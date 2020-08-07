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Работникам обещают по 25 рублей за посещение концерта у Дворца спорта. Профком объяснил, как это возможно

07.08.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY написал сотрудник Минсккоммунтеплосети. В пятницу утром, рассказывает он, те, кто состоит в профкоме, предприятия получили сообщение, в котором 8 августа работников зовут посетить праздничный концерт у Дворца спорта. «В качестве поощрения участникам мероприятия будет выплачена единовременная выплата в размере 25 рублей», — написано в сообщении. В профкоме организации информацию об объявлении подтвердили и отметили, что и раньше поощряли сотрудников за посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

По словам одного из сотрудников Минсккоммунтеплосети, в пятницу в вайбер-чате профкома появилось следующее объявление: «Добрый день. 8 августа в 16.00 у Дворца спорта состоится праздничный концерт. Профком приглашает всех желающих. В качестве поощрения участникам мероприятия будет выплачена единовременная выплата в размере 25 рублей. Всех желающих прошу мне отзвониться не позднее 11 часов. Спасибо!»

— Из вайбер-чата профкома это объявление разослали по подразделениям, — говорит собеседник, которого в сообщении удивило, что за посещение концерта работникам полагается выплата.


Скриншот в редакцию прислали читатели

В профкоме Минсккоммунтеплосети TUT.BY подтвердили, что объявления в чате давали они и отметили: в том, что посетившим праздник предлагают выплату в размере 25 рублей, нет никакой крамолы.

— У нас в коллективном договоре есть пункт, что один раз в год профком компенсирует членам нашей организации посещение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в размере не более одной базовой (размер базовой 27 — рублей. — Прим. TUT.BY). Для этого человеку нужно обратиться в профсоюз, — поясняют ситуацию в профсоюзной организации. — В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было мало обращений на эту тему, и профком решил, чтобы выплата не потерялась, люди смогут получить ее за посещение мероприятия у Дворца спорта, то есть вместо компенсации за билет, сотрудники смогут получить эту единовременную выплату.

— А если человек не хочет идти на концерт у Дворца спорта, а планирует сходить на какое-то другое мероприятие, он тоже может претендовать на такую выплату?

— Конечно, — говорят в профкоме. — Посетив любой концерт или спортивное мероприятие, сотрудник обращается в профком с билетом, и затем ему на карту приходит компенсация в размере не более одной базовой.

В профсоюзной организации также подчеркивают: на предприятии и раньше поощряли сотрудников, которые участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Например, если это Минский полумарафон, где за забег нужно платить, профком берет на себя регистрацию. Если, предположим, регистрация бесплатна, то работников могут поощрить подарками.

Напомним, в субботу, 8 августа — в канун основного дня голосования на выборах президента — на площадке у Дворца спорта планировался большой хип-хоп концерт. Изначально анонсировалось, что на сцену в этот день поднимутся поднимутся американские рэперы Tyga и Saint Jhn, россияне Rasa, «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн», армяне Джаро и Ханза и белорусы Мэвл и «Немига». Вход — свободный.

Узнав об этом и других концертах, которые планировалось провести в стране 8 августа, белорусы стали массово писать звездам-участникам. Люди просили артистов не приезжать. Позже стало известно, что многие знаменитости все-таки на концерты не приедут. Среди тех, кто собирался петь в этот день в Минске, выступление отменили группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Мэвл, реперы Tyga и Saint Jhn. Позже стало известно, что массовые бесплатные концерты 8 августа, в том числе в Минске, отменили и перенесли.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY написал сотрудник Минсккоммунтеплосеть. В пятницу утром, рассказывает он, те, кто состоит в профкоме, предприятия получили сообщение, в котором 8...
 
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