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Прогноз погоды на 8 августа

07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В субботу погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 8 августа на большей части территории Брестской, Гродненской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса выше нуля. 

 
 
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В субботу погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 8 августа на...
 
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