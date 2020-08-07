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Прогноз погоды на 8 августа
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ субботу погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 8 августа на большей части территории Брестской, Гродненской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса выше нуля.
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В субботу погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 8 августа на...
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