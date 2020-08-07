|
Обновленные данные ЦИК. За три дня досрочного голосования на выборах проголосовало 22,47 % избирателей
07.08.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦентризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей. Своим гражданским правом больше всего избирателей воспользовалось в Гомельской области (более 30 %) и свыше 26 % в Могилевской. Далее следует Витебский и Минский регионы - здесь явка избирателей около 21 %. Более 20 % в Брестском и Гродненском. В столице свой выбор сделали почти 19 % избирателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновленные данные ЦИК. За три дня досрочного голосования на выборах проголосовало 22,47 % избирателей
Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей. Своим гражданским...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)