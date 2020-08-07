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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленные данные ЦИК. За три дня досрочного голосования на выборах проголосовало 22,47 % избирателей Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей. Своим гражданским...

Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей. Своим гражданским правом больше всего избирателей воспользовалось в Гомельской области (более 30 %) и свыше 26 % в Могилевской. Далее следует Витебский и Минский регионы - здесь явка избирателей около 21 %. Более 20 % в Брестском и Гродненском. В столице свой выбор сделали почти 19 % избирателей.