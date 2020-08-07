В Узде наблюдателю дали «сутки» за то, что она сорвала образец бюллетеня. Но есть и другая версия событий

Источник материала: Tut.by

В Узде на избирательном участке была задержана наблюдатель инициативы «Честные люди» Елена Мещерякова, а на следующий день, 6 августа, ее приговорили к административному аресту на 7 суток. Другой наблюдатель от инициативы, Ирина Белявская, рассказала TUT.BY подробности инцидента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наблюдателя «Честных людей» Елену Мещерякову в четверг приговорили к административному аресту на 7 суток по факту мелкого хулиганства: 4 августа, в первый день досрочного голосования, она якобы сорвала образец бюллетеня в кабинке на участке № 3, расположенном в местной школе, а также нарушала общественный порядок, громко крича.

Ирина Белявская, местный наблюдатель «Честных людей», рассказала, что инцидент произошел около 19.00, когда участок уже закрывался, а двое альтернативных наблюдателей, в том числе и Елена Мещерякова, смотрели, как опечатывают урны, и ждали итогового протокола — до этого весь день их не допускали в само помещение для голосования.

— Нам разрешено фотографировать протокол, но приходится это делать с боем. На каждом участке множество причин, почему мы этого сделать не можем. Последняя, услышанная мной на участке № 9, это то, что мы можем использовать личную подпись председателя комиссии для получения кредита, — говорит наблюдатель.

По ее словам, Елена Мещерякова увидела, что в кабинках для голосования висят в качестве образца бюллетени, как и положено, с вымышленными именами, но галочка в них стоит в третьем поле — в реальных бюллетенях там располагается фамилия Лукашенко. Наблюдатель поинтересовалась у секретаря и членов комиссии, на каком основании в образцах в обеих кабинках отмечена именно третья фамилия: к примеру, это можно было сделать по-разному в разных образцах. Директор школы, также наблюдатель, начала говорить, что это не ее дело, а образцы им были выданы в таком виде.

— Вторая наша наблюдатель рассказала, что Елена, стоя возле кабинки и держа телефон, рукой показывала на этот бюллетень. Но мы не имеем права фотографировать без разрешения, так что, скорее всего, если и было у нее это желание, то она бы этого не делала. Директор школы подхватилась, другая член комиссии закрыла проход в одну из кабинок, а та перед Еленой сорвала этот бюллетень. У нас есть аудиозапись, где Елена спрашивает у нее, зачем та срывает бюллетень. По словам Елены, она подняла только упавший кусок образца и не отдала его директору по ее требованию.

На следующий день на участке уже был милиционер, который объяснил, что за срыв образца бюллетеня на нее составлен административный протокол. Директор школы находилась рядом и в присутствии милиционера сказала, что сама сорвала бюллетень. По словам Ирины Белявской, в суде директор подтвердила, что действительно это говорила, но только потому что хотела помочь Елене избежать серьезных проблем. Однако на прямой вопрос судьи она ответила, что на самом деле именно Елена сорвала бюллетень. В итоге Мещерякова была признана виновной в мелком хулиганстве.

— У нее сахарный диабет и астма. В камере было очень душно, и ей стало плохо, так что им пришлось вызывать скорую помощь. Ей нужно дважды в день измерять давление, но в камере нет электричества, а у нее тонометр электрический, так что обещали вызывать для этого скорую, — говорит Ирина Белявская.

По ее словам, адвокат по каким-то причинам не рассказал суду о хронических заболеваниях наблюдателя, а также о существовании аудиозаписи конфликта на участке. Сама Елена Мещерякова заявила, что после отбытия ареста собирается писать жалобу в прокуратуру по факту лжесвидетельства.

Ирина Белявская говорит, что этим напряженные ситуации с наблюдателями «Честных людей» не ограничиваются: одного из них лишают аккредитации, потому что люди, ставившие подпись за его выдвижение, отозвали их из-за угроз со стороны руководства местного агрокомбината, где они работают, а с другим наблюдателем провел беседу глава местной милиции.

— Вчера с одной из наших молодых наблюдателей два часа в машине беседовал сам начальник Узденского РУВД. Она работает в школе, и он рассказывал, что у нее будут проблемы, что выборы закончатся, а жизни в этой же деревне у нее не будет. Сегодня она звонит — температура под 40, плачет и не знает, что делать.

Представитель «Честных людей» рассказала, что их наблюдателям, удаленным из помещений участков, приходится фиксировать всех тех, кто входит в здание, где он расположен. Но даже эти цифры не совпадают с теми, которые потом появляются в протоколах: иногда расхождения бывают в полтора раза.

Напомним, ранее инициатива «Честные люди» заявляла о том, что за два первых дня досрочного голосования — 4 и 5 августа — по всей стране было задержано не менее 14 их наблюдателей, 11 из которых были привлечены к административной ответственности.