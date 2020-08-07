Голосуем за мир и спокойствие

Источник материала: Чырвоны прамень

С 4 августа жители района приходили и идут сегодня на избирательные участки, чтобы исполнить гражданский долг и принять участие в выборах.





В числе голосующих досрочно на избирательном участке №2, что расположен в Чашникской гимназии, отдают свои голоса Владимир и Наталья Петрашко. Они пришли проголосовать всей семьёй. Так сложились обстоятельства, что в день выборов у четы сделать это не получится.

– В выборах принимаем участие всегда, тем более сейчас, когда выбираем Главу государства, – поделились Владимир и Наталья. – Нам не безразлична судьба страны, поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию, отдав свой голос за достойного кандидата. Мы выбираем мир, спокойствие и стабильность.

Напомним, завтра, 9 августа, состоятся выборы Президента Республики Беларусь. Прийти на избирательный участок и проголосовать в этот день можно будет с 8.00 до 20.00.

Помните, что бюллетень выдаётся при предъявлении паспорта или военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана, водительских прав, пенсионного или удостоверения инвалида (при наличии в нём фотографии), студенческого билета, справки органов внутренних дел, подтверждающей личность гражданина (в случае хищения или утраты паспорта).

Наталья СТУКАЛОВА.