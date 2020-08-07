ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Голосуем за мир и спокойствие

07.08.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

С 4 августа  жители района приходили и идут сегодня на избирательные участки, чтобы               исполнить гражданский долг и принять участие в выборах.   

Голосуем за мир и спокойствие

В числе голосующих досрочно на избирательном участке №2, что расположен в Чашникской гимназии, отдают свои голоса Владимир и Наталья Петрашко. Они пришли проголосовать всей семьёй. Так сложились обстоятельства, что в день выборов у четы сделать это не получится.
– В выборах принимаем участие всегда, тем более сейчас, когда выбираем Главу государства, – поделились Владимир и Наталья. – Нам не безразлична судьба страны, поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию, отдав свой голос за достойного кандидата. Мы выбираем мир, спокойствие и стабильность.
Напомним, завтра, 9 августа, состоятся выборы Президента Республики Беларусь. Прийти на избирательный участок и проголосовать в этот день можно будет с 8.00 до 20.00.
Помните, что бюллетень выдаётся при предъявлении паспорта или военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана, водительских прав, пенсионного или удостоверения инвалида (при наличии в нём фотографии), студенческого билета, справки органов внутренних дел, подтверждающей личность гражданина (в случае хищения или утраты паспорта).

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 августа  жители района приходили и идут сегодня на избирательные участки, чтобы               исполнить
 
Новости дня
Новости общества
 
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проголосовал досрочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика