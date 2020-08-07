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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проголосовал досрочно

07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Досрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений образования в стране с каждым годом появляется все больше. И это только один из примеров социальной политики нашего государства.

 
 
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Досрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений...
 
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