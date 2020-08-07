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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проголосовал досрочно Досрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений...

Досрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений образования в стране с каждым годом появляется все больше. И это только один из примеров социальной политики нашего государства.