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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проголосовал досрочно
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДосрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений образования в стране с каждым годом появляется все больше. И это только один из примеров социальной политики нашего государства.
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Досрочно проголосовал сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Избирательный участок находится в столичной 32-й школе. Таких новых учреждений...
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