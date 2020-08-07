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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На избирательных участках работают волонтеры. В случае необходимости они готовы оказать помощь Досрочно отдать свой голос на избирательные участки приходят ветераны и люди с ограниченными возможностями. Таким избирателям помогают заранее обученные...

Досрочно отдать свой голос на избирательные участки приходят ветераны и люди с ограниченными возможностями. Таким избирателям помогают заранее обученные волонтеры. 11-классники столичной 33-й гимназии прошли специальный семинар. Теперь они знают, как правильно поднять в случае необходимости инвалидную коляску, как провести незрячего человека до участка и как правильно общаться с пожилыми людьми. В основной день голосования - 9 августа - количество волонтеров увеличат, но будут работать они посменно.На самих участках для людей с ограниченными возможностями созданы все условия: пандусы, перила, яркие указатели, а для незрячих информация о кандидатах написана шрифтом Брайля.