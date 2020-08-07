|
На избирательных участках работают волонтеры. В случае необходимости они готовы оказать помощь
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДосрочно отдать свой голос на избирательные участки приходят ветераны и люди с ограниченными возможностями. Таким избирателям помогают заранее обученные волонтеры. 11-классники столичной 33-й гимназии прошли специальный семинар. Теперь они знают, как правильно поднять в случае необходимости инвалидную коляску, как провести незрячего человека до участка и как правильно общаться с пожилыми людьми. В основной день голосования - 9 августа - количество волонтеров увеличат, но будут работать они посменно.
На самих участках для людей с ограниченными возможностями созданы все условия: пандусы, перила, яркие указатели, а для незрячих информация о кандидатах написана шрифтом Брайля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Досрочно отдать свой голос на избирательные участки приходят ветераны и люди с ограниченными возможностями. Таким избирателям помогают заранее обученные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)