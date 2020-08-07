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Кабинет компьютерной томографии появился в 19-й столичной поликлинике
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн поможет выявлять патологии на ранних стадиях. За смену томограф сможет обслуживать до 10 пациентов. Всего же компьютерные томографы пополнят 8 минских поликлиник и 2 больницы. Кстати, сегодня заработает еще один кабинет компьютерной томографии - в 23-й поликлинике столицы.
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Он поможет выявлять патологии на ранних стадиях. За смену томограф сможет обслуживать до 10 пациентов. Всего же компьютерные томографы пополнят 8 минских...
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