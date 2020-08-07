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Игорь Карпенко на избирательный участок пришел вместе с семьей
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо время обеденного перерыва возможностью проголосовать досрочно воспользовался и министр образования. На избирательный участок Игорь Карпенко пришел вместе с семьей. Руководитель ведомства отметил: со своим выбором определился давно и поделился с журналистами, за что сегодня отдал свой голос.
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Во время обеденного перерыва возможностью проголосовать досрочно воспользовался и министр образования. На избирательный участок Игорь Карпенко пришел вместе с...
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