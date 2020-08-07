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Главный инфекционист страны стал народным врачом Беларуси. Третьим в истории страны

07.08.2020 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный инфекционист страны Игорь Карпов стал народным врачом Беларуси. Он работает заведующим кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук. Сегодня его и еще около 50 медиков наградил Александр Лукашенко, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


Главный инфекционист страны и народный врач Беларуси Игорь Карпов. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Игорь Карпов третий народный врач в истории Беларуси. Первым в 1992 году стал Игнатий Антонов, он работал в НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии и был известным невропатологом. В 1994 году звание народного врача было присвоено Александру Скачко — первому главному врачу 9-й клинической больницы Минска.

В 1974 году Игорь Карпов закончил с золотой медалью 13 среднюю школу Минска и поступил на лечебный факультет Минского государственного медицинского института. В 1980—1982 годах работал в 4 городской клинической больнице Минска, написано на сайте Белорусского государственного медицинского университета.

В 1986 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности инфекционные болезни. С 1998 года он заведует кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Он автор более 300 научных публикаций и монографий.


Фото: пресс-служба Минздрава

Игорь Карпов поблагодарил президента за высокую оценку его труда.

— Особенно для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило всю трудовую жизнь. То, что я стою сегодня здесь, — лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудным моментам, что оказывалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов страны, свидетельствует о том, что у нас действительно народная медицина и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь народными медиками, — сказал врач.

Помимо Игоря Карпова в числе награжденных — пульмонологи и инфекционисты, а также врачи других специальностей, экстренно освоившие новую для себя специализацию, реаниматологи, врачи первичного звена и скорой помощи, медицинские сестры и младший персонал, помощники и фельдшеры, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи лабораторной диагностики, ученые, главные врачи и руководители-организаторы, работники Министерства здравоохранения. Всего почти 50 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный инфекционист страны Игорь Карпов стал народным врачом Беларуси.
 
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