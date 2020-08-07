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В Гомеле открылся обновленный 25-метровый бассейн

07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле после масштабной реконструкции  открылся 25-метровый бассейн. Спортивный объект – тренировочная площадка СДЮШОР № 7. Здесь готовят спортсменов по пяти направлениям, включая плавание. Возвели бассейн более 40  лет назад. После обследования здания было принято решение о его закрытии и реконструкции. В 2019-м подготовлена проектно-сметная документация и выделены средства из областного бюджета. Стоимость работ - более 1  миллиона рублей  на капитальный ремонт здания с заменой плит перекрытия,  систем вентиляции  и плитки в чаше бассейна. Теперь его максимальная глубина - почти 5 метров. Он рассчитан на шесть дорожек.

После ремонта новый объект будет доступен не только для профессиональных тренировок, но и для посещения жителями города. Бассейн сможет принимать до 500 человек в сутки.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле после масштабной реконструкции  открылся 25-метровый бассейн. Спортивный объект – тренировочная площадка СДЮШОР № 7. Здесь готовят спортсменов по пяти...
 
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