Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В агрогородке Горки Лепельского района открылась станция обезжелезивания Качественную воду получили жители агрогородка Горки Лепельского района. Здесь открылась станция обезжелезивания. Она будет обслуживать весь населенный пункт, в...

Качественную воду получили жители агрогородка Горки Лепельского района. Здесь открылась станция обезжелезивания. Она будет обслуживать весь населенный пункт, в котором проживают более 200 человек (есть детский сад, библиотека). Раньше местные жители жаловались на цвет и запах воды. Причина в повышенном содержании железа. Теперь вода в домах сельчан соответствует всем нормам.