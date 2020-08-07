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В агрогородке Горки Лепельского района открылась станция обезжелезивания
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественную воду получили жители агрогородка Горки Лепельского района. Здесь открылась станция обезжелезивания. Она будет обслуживать весь населенный пункт, в котором проживают более 200 человек (есть детский сад, библиотека). Раньше местные жители жаловались на цвет и запах воды. Причина в повышенном содержании железа. Теперь вода в домах сельчан соответствует всем нормам.
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Качественную воду получили жители агрогородка Горки Лепельского района. Здесь открылась станция обезжелезивания. Она будет обслуживать весь населенный пункт, в...
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