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Новые ясли-сад открыли сегодня в микрорайоне Лебяжий
07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРассчитано учреждение на 190 мест и первых воспитанников примет уже в сентябре. В новом здании есть бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.
Игорь Саврас, житель г. Минска: "Мы переехали, но пока возим ребенка по прежнему месту - во Фрунзенский район. Так как район новый, садиков пока не хватает, и мы, естественно, очень рады тому, что открылся новый садик. С большим удовольствием будем водить ребенка сюда. Это и ближе, и ребенку понравилось".
Татьяна Саврас, жительница г. Минска: "Очень уютно, нежные тона, хорошее оснащение, нова мебель. Я думаю, детям будет очень комфортно".
Инна Киринюк, заведующая яслями-садом № 577 г. Минска: "Родители ждали, дети ждали, педагоги ждали. Вложили сюда и душу, и сердце. Хотелось, чтобы дети пришли в комфортные, красивые условия. Будем здесь всесторонне развивать детей. Будем развивать гармоничную личность, чтобы дети здесь могли все получить".
Евгений Доброневский, начальник управления по образованию администрации Центрального района г. Минска: "Это третье дошкольное учреждение в микрорайоне Лебяжий. Оно долгожданное. По генплану в перспективе здесь ожидаются строительство еще двух дошкольных учреждений. Здесь действительно будет комфортно".
Кроме этого в микрорайоне Лебяжий запланировано и строительство школы более чем на тысячу мест.
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Рассчитано учреждение на 190 мест и первых воспитанников примет уже в сентябре. В новом здании есть бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы....
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