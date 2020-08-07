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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые ясли-сад открыли сегодня в микрорайоне Лебяжий Рассчитано учреждение на 190 мест и первых воспитанников примет уже в сентябре. В новом здании есть бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы....

Рассчитано учреждение на 190 мест и первых воспитанников примет уже в сентябре. В новом здании есть бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.Кроме этого в микрорайоне Лебяжий запланировано и строительство школы более чем на тысячу мест.