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Новые ясли-сад открыли сегодня в микрорайоне Лебяжий

07.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рассчитано учреждение  на 190 мест  и первых воспитанников примет  уже в сентябре. В новом здании есть  бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический  залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.

Игорь Саврас, житель г. Минска: "Мы переехали, но пока возим ребенка по прежнему месту - во Фрунзенский район. Так как район новый, садиков пока не хватает, и мы, естественно, очень рады тому, что открылся новый садик. С большим удовольствием будем водить ребенка сюда. Это и ближе, и ребенку понравилось". 

Татьяна Саврас, жительница г. Минска: "Очень уютно, нежные тона, хорошее оснащение, нова мебель. Я думаю, детям будет очень комфортно". 

Инна Киринюк, заведующая  яслями-садом № 577 г. Минска: "Родители ждали, дети ждали, педагоги ждали. Вложили сюда и душу, и сердце. Хотелось, чтобы дети пришли в комфортные, красивые условия. Будем здесь всесторонне развивать детей. Будем развивать гармоничную личность, чтобы дети здесь могли все получить". 

Евгений Доброневский, начальник управления по образованию администрации Центрального района г. Минска: "Это третье дошкольное учреждение в микрорайоне Лебяжий. Оно долгожданное. По генплану в перспективе здесь ожидаются строительство еще двух дошкольных учреждений. Здесь действительно будет комфортно". 

Кроме этого в микрорайоне  Лебяжий  запланировано и строительство школы более чем на тысячу мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Рассчитано учреждение  на 190 мест  и первых воспитанников примет  уже в сентябре. В новом здании есть  бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический  залы....
 
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