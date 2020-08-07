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«Нельзя оставаться безучастным к судьбе своей страны». В Кореличском районе проходит четвертый день досрочного голосования

08.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

До окончания досрочного голосования остается два дня. Сегодня и завтра, 8 августа, все желающие могут прийти на избирательный участок с 10.00 до 14.00 и 16.00 до 19.00, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата в Президенты Республики Беларусь.

На вечер 6 августа на избирательном участке №4, расположенном в здании Красненского УПК детский сад-средняя школа, досрочно проголосовало 162 избирателя. Всего же на участке 773 человека.

– Работа участковой комиссии проходит в строгом соответствии с законодательством. В обязательном порядке соблюдаются социальное дистанцирование и меры безопасности, – делится председатель избирательной комиссии участка №4 Наталия Шевко. – Досрочно голосуют как пенсионеры, так и люди среднего возраста, и молодежь. Много жителей сельсовета преклонного возраста изъявили желание проголосовать на дому. В день выборов, 9 августа, члены избирательной комиссии отправятся по адресам сельчан.

«Нельзя оставаться безучастным к судьбе своей страны». В Кореличском районе проходит четвертый день досрочного голосования

Процесс голосования на избирательном участке постоянно контролируют 3 наблюдателя. По словам наблюдателя Аллы Шевко, никаких инцидентов на участке не замечено. Комиссия работает компетентно и слаженно. От избирателей жалоб также не поступало.

– Каждому наблюдателю предоставлено место, обеспечивающее наблюдение за всеми аспектами избирательного процесса, – отмечает Алла Шевко. – Перед получением избирательного бюллетеня избиратель  предъявляет документ, удостоверяющий личность. Кабины для голосования обеспечивают тайну голосованию.

Повар Красненского УПК детский сад-СШ Светлана Броновицкая воспользовалась возможностью проголосовать досрочно.

«Нельзя оставаться безучастным к судьбе своей страны». В Кореличском районе проходит четвертый день досрочного голосования

«Нельзя оставаться безучастным к судьбе своей страны». В Кореличском районе проходит четвертый день досрочного голосования

– Когда голосовать, досрочно или 9 августа, в день выборов, дело каждого, – отмечает женщина. – Самое важное – прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Считаю, что каждый из нас должен сделать свой выбор и не оставаться безучастным и равнодушным к судьбе своей страны.

Оксана ЯНУШ

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До окончания досрочного голосования остается два дня. Сегодня и завтра, 8 августа, все желающие могут прийти на избирательный участок с
 
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