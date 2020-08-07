|
В брестский магазин «Князь Вітаўт», которому запретили торговать майками с автозаками, приходил УБЭП
07.08.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 августа в брестский магазин товаров с национальной символикой «Князь Вітаўт» пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они изъяли бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки с погоней. Об этом TUT.BY рассказал владелец магазина Олег Чопоров.
Силовики пришли в «Князь Вітаўт» в четверг около 15.00.
— К нам пришли из УБЭП и принесли постановление на осмотр помещения и изъятие определенной продукции. Они называли продукцию, мы все показывали. Смотрят: у нас куча бумаг, все есть. Тогда они попросили накладные только на бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки. Мы отобрали эти накладные и нам сказали, что они изымают эти товары. Все, что было в магазине из флагов, браслетов и кепок, они изъяли. Написали протокол, но копию нам не выдали. Сказали, что будет проводиться проверка, о результатах нам сообщат, — рассказал Олег Чопоров.
В общей сложности магазин лишился 68 бело-красно-белых флагов, 200 браслетов и 10 кепок.
Почему у милиции возникли вопросы к «Князю Вітаўту», владелец бизнеса точно не знает. По его информации, на днях на трассе остановили брестчанина, который ехал на митинг в Минск.
— Он не наш работник. Он ехал, видимо, с большой партией флагов и браслетов. Его где-то остановили, вменили неправильную перевозку или коммерческую партию — я не знаю. Но почему-то они решили привязать эту коммерческую партию к нашему магазину, — объяснил Олег.
По словам предпринимателя, человек, которого задержали по дороге в Минск, ему знаком, но магазин к той партии отношения не имеет:
— Он говорил, что флаги сам пошил, браслеты они с волонтерами организовали. Хотели раздавать. Тем не менее, в административный процесс по этому человеку включили нас.
7 августа магазин продолжил работу в обычном режиме.
Напомним, в прошлом месяце «Князь Вітаўт»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В брестский магазин «Князь Вітаўт», которому запретили торговать майками с автозаками, приходил УБЭП
Изъяли 200 белых браслетов и 68 бело-красно-белых флагов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)