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В Воложинском районе дали старт реконструкции автодороги М7

07.08.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для комфортного движения и улучшения транзитных возможностей Беларуси. Сегодня дан старт масштабной реконструкции автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница с Литовской Республикой. Реализация инвестпроекта стартовала с церемонии закладки символического камня на участке трассы в Воложинском районе. Общие с Гродненским регионом 106 километров дороги станут более комфортными.

Завершить реконструкцию М7 планируют до конца следующего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Для комфортного движения и улучшения транзитных возможностей Беларуси. Сегодня дан старт масштабной реконструкции автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница с...
 
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