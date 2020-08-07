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В Воложинском районе дали старт реконструкции автодороги М7
07.08.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля комфортного движения и улучшения транзитных возможностей Беларуси. Сегодня дан старт масштабной реконструкции автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница с Литовской Республикой. Реализация инвестпроекта стартовала с церемонии закладки символического камня на участке трассы в Воложинском районе. Общие с Гродненским регионом 106 километров дороги станут более комфортными.
Завершить реконструкцию М7 планируют до конца следующего года.
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Для комфортного движения и улучшения транзитных возможностей Беларуси. Сегодня дан старт масштабной реконструкции автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница с...
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