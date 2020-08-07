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Перед выборами в Гродно отменили «Ночную десятку»
07.08.2020 18:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый с начала пандемии официальный старт для гродненских бегунов — «Ночная десятка», не состоится,
«О причинах нам неизвестно. К сожалению, мы вынуждены перенести наш пробег на другой день. Как только будет известна точная дата, мы вам сообщим», — написали организаторы.
Пятая «Ночная десятка» на территории горнолыжного центра «Коробчицкий „Олимп“» должна была пройти 8 августа. На забег зарегистрировалось более 200 человек из Беларуси и ближнего зарубежья.
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Первый с начала пандемии официальный старт для гродненских бегунов - «Ночная десятка», не состоится.
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