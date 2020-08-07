Художница придумала телеграм-бот, который поможет добраться по месту регистрации и проголосовать

Источник материала: Tut.by

Художница придумала телеграм-бот, который поможет людям 9 августа — в день выборов — добраться до города или деревни, где они зарегистрированы, чтобы проголосовать. Называется он BY_ride_bot. Здесь можно предложить свою помощь водителя или найти попутчика, который подвезет вас к месту назначения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Важное напоминание: в Беларуси все избиратели должны голосовать по месту регистрации — по месту постоянного жительства или по месту временного пребывания. Никаких откреплений для тех, кто живет по другому адресу, в Беларуси нет. Исключение в этом правиле составляют лишь люди, у которых есть договор аренды жилого помещения или документ о том, что помещение, где он не зарегистрирован, находится у него в собственности. Они могут проголосовать не по месту регистрации. Как это сделать, подробно описано Минске, прописан в Сморгони. Где голосовать и есть ли открепления — объясняет ЦИК">здесь.

Однако в больших городах, например, в Минске живет и работает немало людей, которым, чтобы проголосовать, все-таки придется поехать по месту регистрации. Чтобы помочь таким белорусам добраться домой, минская художница Маша Анимия придумала сделать телеграм-бот BY_ride_bot.

— Я из Пинска и периодически бываю там в гостях у родителей. Случается, на выходных в этом направлении едет так много людей, что в маршрутках мест на всех не хватает, а добираться на ночном поезде очень удобно, — описывает ситуацию Маша. — И я подумала, если в обычные выходные люди не всегда могут сесть в маршрутку, то что будет 9 августа? Ведь день выборов — это день, когда все должны попасть по месту регистрации и проголосовать. Так и возникла идея сделать телеграм-бот.

Маша не исключает: есть blablacar, группы попутчиков в ВКонтакте и на Facebook, но регистрация в них занимает у человека какое-то время. Не всем хочется сидеть и разбираться. Плюс ситуацию с попутчиками в них необходимо мониторить. А тут, продолжает собеседница, нужно было придумать что-то максимально простое, куда быстро зашел и нашел транспорт.

О своей идее художница написала в Instagram. Откликнулись — знакомый-разработчик и переводчица, с которой Маша никогда раньше не виделись. За пару дней команда создала телеграм-бот. BY_ride_bot работает на русском и белорусском языках. В нем уже зарегистрировалось около 1800 человек.

Бот работает очень просто. Заходишь, выбираешь язык, отмечаешь — попутчик ты или водитель, в какой день планируешь ехать, откуда и куда едешь. При этом разработчики очень просят пользователей не указывать название улиц. Это затрудняет поиск.

— Если поездка есть, бот вам сразу же ее подскажет если нет — предложит подписаться на новости. И как только в вашем направлении появится машина, вы тут же получите уведомление об этом , — рассказывает собеседница. — Надеемся, в эти выборы каждый сможет попасть в свой город или деревню и проголосовать. Ведь голос каждого важен.