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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Смолевичского хозяйства заехали на участок для голосования прямо на комбайнах Сегодня, прежде чем выехать в поле, сделали свой выбор и хлеборобы. У них сейчас горячая пора. Уборочная кампания выходит на завершающий этап. Уже собрали 57% из...

Сегодня, прежде чем выехать в поле, сделали свой выбор и хлеборобы. У них сейчас горячая пора. Уборочная кампания выходит на завершающий этап. Уже собрали 57% из запланированных 8 миллионов тонн зерна. Но, несмотря на активный темп жатвы, остаться в стороне от важнейшей политической компании аграрии не смогли. Хлеборобы Смолевичского хозяйства "Райагросервис" заехали на участок для голосования прямо на комбайнах. В личном зачете у каждого механизатора минимум 800 тонн зерна.Сразу после досрочного голосования комбайнеры отправились в поля. На уборке пшеницы надо ловить каждый погожий час.