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Аграрии Смолевичского хозяйства заехали на участок для голосования прямо на комбайнах

07.08.2020 19:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня, прежде чем выехать в поле, сделали свой выбор и хлеборобы. У них сейчас горячая пора. Уборочная кампания выходит на завершающий этап. Уже собрали 57% из запланированных 8 миллионов тонн зерна. Но, несмотря на активный темп жатвы, остаться в стороне от важнейшей политической компании аграрии не смогли. Хлеборобы Смолевичского хозяйства "Райагросервис"  заехали на участок для голосования прямо на комбайнах. В личном зачете у каждого механизатора  минимум 800 тонн зерна.

Сразу после досрочного голосования комбайнеры отправились в поля. На уборке пшеницы надо ловить каждый погожий час.

 
 
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Сегодня, прежде чем выехать в поле, сделали свой выбор и хлеборобы. У них сейчас горячая пора. Уборочная кампания выходит на завершающий этап. Уже собрали 57% из...
 
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