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«Возможен разлив фекалий». Торговый центр «Столица» закроют из-за проблем с канализацией на вечер 9 августа

07.08.2020 19:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торговый центр «Столица», который находится прямо под площадью Независимости, в день выборов будет работать не полный день. Читатели TUT.BY прислали письмо на этот счет.


Торговый центр «Столица». Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Об особом графике работы 9 августа предупреждает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В день выборов торговый центр «Столица» будет закрыт с 17.00 до 22.00, то есть, магазины будут работать лишь до пяти вечера.

Это связано «с засором напорной канализации блока № 3 торгового центра „Столица“ и необходимостью выполнения подготовительных и ремонтных работ по ее восстановлению».


Фото: пользователь TUT.BY

Во время работ «возможен разлив фекалий и присутствие неприятного запаха».

В Главное управление потребительского рынка мы не смогли дозвониться, чтобы подтвердить реальность документа. Но это подтвердили арендаторы в торговом центре.

— Все так, сегодня разослали письма, что будут коммунальные работы проводить 9 августа, работаем до пяти, — сказали собеседники.

 
 
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Торговый центр «Столица», который находится прямо под площадью Независимости, в день выборов будет работать не полный день. Читатели TUT.BY прислали письмо на этот...
 
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