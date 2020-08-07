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«Возможен разлив фекалий». Торговый центр «Столица» закроют из-за проблем с канализацией на вечер 9 августа
07.08.2020 19:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торговый центр «Столица», который находится прямо под площадью Независимости, в день выборов будет работать не полный день. Читатели TUT.BY прислали письмо на этот счет.
Об особом графике работы 9 августа предупреждает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В день выборов торговый центр «Столица» будет закрыт с 17.00 до 22.00, то есть, магазины будут работать лишь до пяти вечера.
Это связано «с засором напорной канализации блока № 3 торгового центра „Столица“ и необходимостью выполнения подготовительных и ремонтных работ по ее восстановлению».
Во время работ «возможен разлив фекалий и присутствие неприятного запаха».
В Главное управление потребительского рынка мы не смогли дозвониться, чтобы подтвердить реальность документа. Но это подтвердили арендаторы в торговом центре.
— Все так, сегодня разослали письма, что будут коммунальные работы проводить 9 августа, работаем до пяти, — сказали собеседники.
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«Возможен разлив фекалий». Торговый центр «Столица» закроют из-за проблем с канализацией на вечер 9 августа
Торговый центр «Столица», который находится прямо под площадью Независимости, в день выборов будет работать не полный день. Читатели TUT.BY прислали письмо на этот...
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