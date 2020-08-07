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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске презентовали проект "Гордость за Беларусь" и пособие "История белорусской государственности" Презентация нового проекта! "Гордость за Беларусь" - совместный труд издательского дома "Беларусь Сегодня", ряда министерств и Президентской библиотеки. Достижения...

Презентация нового проекта! "Гордость за Беларусь" - совместный труд издательского дома "Беларусь Сегодня", ряда министерств и Президентской библиотеки. Достижения суверенной страны - в книжных изданиях и публицистических материалах. От машиностроения до искусствоведения. Впервые презентовали синтезное учебное пособие "История белорусской государственности".Из фондов Президентской библиотеки также впервые выставляют книги, подаренные Главе нашего государства известными людьми разных сфер и стран. О чем писали и чего желали Александру Лукашенко - можно увидеть своими глазами. Сегодня это уже не секрет.