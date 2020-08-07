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В Минске презентовали проект "Гордость за Беларусь" и пособие "История белорусской государственности"

07.08.2020 20:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Презентация нового проекта! "Гордость за Беларусь" - совместный труд издательского дома "Беларусь Сегодня", ряда министерств и Президентской библиотеки. Достижения суверенной страны - в книжных изданиях и публицистических материалах. От машиностроения до искусствоведения. Впервые презентовали синтезное учебное пособие "История белорусской государственности".

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Когда мы говорим про основы государственного строя, то начинаем всю законодательную традицию с древности и до современной конституции. Когда мы говорим про институт главы государства, начинаем с князей и заканчиваем президентом. Когда мы говорим про исполнительную власть, то начинаем от чинов княжеской администрации и заканчиваем современным Советам министров и его структурой. Вот такая книга. Эксклюзивно показываем. Такого еще не было, и вы первые, кому покажут".

Из фондов Президентской библиотеки также впервые выставляют книги, подаренные Главе нашего государства известными людьми разных сфер и стран. О чем писали и чего желали Александру Лукашенко - можно увидеть своими глазами. Сегодня это уже не секрет.

 
 
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Презентация нового проекта! "Гордость за Беларусь" - совместный труд издательского дома "Беларусь Сегодня", ряда министерств и Президентской библиотеки. Достижения...
 
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