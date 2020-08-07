Источник материала: БT





Новые технологии и почти стопроцентный экспорт





В Гомеле открылся обновленный 25-метровый бассейн





Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси открылось сразу несколько важных социальных объектов Футбольная площадка с искусственным покрытием в Коханово, бассейн в Гомеле, школьный спортзал в первой Лепельской школе. Инфраструктуру молодого микрорайона...

Футбольная площадка с искусственным покрытием в Коханово, бассейн в Гомеле, школьный спортзал в первой Лепельской школе. Инфраструктуру молодого микрорайона Лебяжий в столице улучшили новые ясли-сад.В Витебской области открылось новое для региона производство по выращиванию шампиньонов. Причем, не в областном центре, а в небольшом поселке, дав местным жителям 170 новых рабочих мест. Развитие регионов - одно из важнейших направлений социально-экономического развития страны. Об этом говорил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу. Это значит, что качество жизни и комфорта в самых отдаленных уголках Беларуси будет расти. Созданы условия для инвесторов, для закрепления молодых специалистов, для всех, кто любит Беларусь и готов работать для ее процветания. Тему продолжитВ поселке Коханово Толочинского района грибная пора круглый год. А все благодаря новому частному предприятию, превратившему заброшенный цех деревообработки в шампиньонницу. Именно так называют искусственно созданную плантацию по выращиванию вкусных и полезных грибов. Работают здесь более ста человек. Эдгар Павлюченко приезжает из Орши. Запись "грибовод" в его трудовой появилась 9 месяцев назад. А раньше, признается, о такой профессии даже не слышал.Цикл выращивания шампиньонов длится 39 дней. За это время снимают три волны урожая. Погода в камерах всегда одинаковая - плюс 17 по Цельсию и 85-процентная влажность. А вот свет грибам не нужен. Его включают лишь при сборе урожая.Для Витебской области это предприятие уникальное. Учредитель рассказывает: уже есть новые идеи. Компост, на котором росли грибы, - прекрасное удобрение для полей. Подтверждение тому - плантации брокколи. Это первый урожай не менее востребованного, чем шампиньоны, продукта.Только вперед к новым достижениям. Но уже спортивным. Это футбольное поле с искусственным покрытием - еще один повод для радости жителей Коханова. На открытие приехал известный футболист, чемпион Советского Союза в составе минского "Динамо", заслуженный тренер Беларуси Георгий Кондратьев. Уверен: победам быть!С сентября в Коханове объявлен набор в детскую футбольную секцию. А вот обновленный 25-метровый бассейн в Гомеле уже принял первых посетителей.Сегодня рабочий день тренера Екатерины Кужановой впервые за последние два года снова начинается в стенах родной СДЮШОР. Раньше приходилось разрываться между площадками в разных концах города. Построенный более сорока лет назад бассейн с 2018 года был закрыт на ремонт. В реконструкцию вложили более миллиона рублей: модернизирована система вентиляции, заменены плиты перекрытия и плитка в чаше бассейна. Заниматься здесь будут и профи, и просто любители здорового образа жизни.А учеников первой Лепельской школы ждет преобразившийся спортивный зал – здесь заменили кровлю, окна, появилось современное напольное покрытие.Еще один важный социальный объект сделает комфортнее жизнь в столичном микрорайоне Лебяжий. Ясли-сад на 190 мест. В новом здании - бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.Кроме этого, в микрорайоне Лебяжий запланировано и строительство школы более чем на тысячу мест. Инвестиции в подрастающее поколение – это инвестиции в будущее страны.