|
Квартира в рассрочку без первого взноса на 10 лет
07.08.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеньше месяца до завершения уникальной акции для Беларуси. Квартира в элитном районе столицы в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Компания-застройщик, которая возводит столичный комплекс "Минск Мир", инвестирует в строительство значительные суммы собственных средств, чтобы сделать приобретение жилья доступным для каждого белоруса. Причем рассрочка может быть без первого взноса. Как воспользоваться предложением - в нашем следующем сюжете.
Этим летом новоселье отметит многодетная семья Козловских. Супруги Антон и Екатерина переезжают в современный жилой комплекс "Минск Мир". Дом, в котором приобрели квартиру в рассрочку, сдают уже совсем скоро.
Екатерина и Антон Козловские, жители г. Минска: "Мы взяли в рассрочку без взноса. Как бы снимаем, но эта квартира нам принадлежит. Выплачиваем, а не кому-то отдаем эти деньги".
Рассрочка на 10 лет и еще без первого взноса - это максимально удобно, а главное доступно для белорусской семьи со стабильным доходом. Екатерина и Антон уже знают, где будут учиться их дети. Ведь инфраструктура возводится параллельно с жильем.
Екатерина и Антон Козловские, жители г. Минска: "Садик у нас во дворе прямо будет. Это очень удобно. Школа в соседнем квартале".
Развитие инфраструктуры с безбарьерной средой оценил и знаменитый спортсмен, паралимпиец, предприниматель, благотворитель и отец четверых детей Алексей Талай.
Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию: "Минск Мир" привлек меня тем, что здесь все продумано, будет создана замечательная инфраструктура, все для жизни современного человека, для семьи. Как предприниматель, я особенно оценил то, что здесь строится Международный финансовый центр. И как учредитель благотворительного фонда, предполагаю, что в этом же кластере в скором будущем расположится и наш офис".
Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика: "В жилищном вопросе мы полностью поддерживаем государственную политику, которая реализуется в Беларуси. Наша компания инвестирует в строительство комплекса "Минск Мир" значительный объем собственных средств, чтобы предложить уникальные для белорусского рынка условия приобретения жилья. Это и длительная беспроцентная рассрочка, которая делает возможным покупку собственной квартиры, по сути, по цене ежемесячной аренды. И специальные программы для сотрудников здравоохранения, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы пойти навстречу нашим покупателям, предложив индивидуальные условия для решения квартирного вопроса".
И надо сказать, что комплекс находится фактически в сердце Минска. До центра пара минут на метро, кстати, станция третьей ветки уже строится. Дома сдаются быстрее графика. Квартал "Эмиратс Люкс" - на полгода раньше. Всего же до конца 2020 будут готовы более 20 домов в 4 кварталах. Подход в строительстве современный: квартиры свободной планировки, высокие потолки, бесшумные лифты. Вместо подъездов дизайнерские лобби. Квартиры от 28-метровых студий до вместительных евротрешек. Недавно, кстати, начались продажи в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген».
Лучшие условия по летней акции и 10-летняя рассрочка действуют только до конца августа. Но есть и кредит. Для тех, кто выберет этот вариант, сразу несколько партнерских программ. Ставки менее 5 % в рублях и на 20 лет. Если оформлять сделку через сайт компании-застройщика, еще и выгода в 5 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меньше месяца до завершения уникальной акции для Беларуси. Квартира в элитном районе столицы в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Компания-застройщик, которая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)