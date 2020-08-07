ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Квартира в рассрочку без первого взноса на 10 лет

07.08.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Меньше месяца до завершения уникальной акции для Беларуси. Квартира в элитном районе столицы  в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Компания-застройщик, которая возводит столичный комплекс "Минск Мир",  инвестирует в строительство значительные суммы собственных средств, чтобы сделать приобретение жилья доступным для каждого белоруса. Причем  рассрочка может быть без первого взноса. Как воспользоваться предложением - в нашем следующем сюжете. 

Этим летом новоселье отметит многодетная семья Козловских. Супруги Антон и Екатерина переезжают в современный жилой комплекс "Минск Мир". Дом, в котором приобрели квартиру в рассрочку, сдают уже совсем скоро. 

Екатерина и Антон Козловские, жители г. Минска: "Мы взяли в рассрочку без взноса. Как бы снимаем, но эта квартира нам принадлежит. Выплачиваем, а не кому-то отдаем эти деньги".

Рассрочка на 10 лет и еще без первого взноса - это максимально удобно, а главное доступно для белорусской семьи со стабильным доходом. Екатерина и Антон уже знают, где будут учиться их дети. Ведь инфраструктура возводится параллельно с жильем. 

Екатерина и Антон Козловские, жители г. Минска:  "Садик у нас во дворе прямо будет. Это очень удобно. Школа в соседнем квартале".

Развитие инфраструктуры с безбарьерной средой оценил и знаменитый спортсмен, паралимпиец, предприниматель, благотворитель и отец четверых детей Алексей Талай. 

Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию: "Минск Мир" привлек меня тем, что здесь все продумано, будет создана замечательная инфраструктура, все для жизни современного человека, для семьи. Как предприниматель, я особенно оценил то, что здесь строится Международный финансовый центр. И как учредитель благотворительного фонда, предполагаю, что в этом же кластере в скором будущем расположится и наш офис".

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика: "В жилищном вопросе мы полностью поддерживаем государственную политику, которая реализуется в Беларуси. Наша компания инвестирует в строительство комплекса "Минск Мир" значительный объем собственных средств, чтобы предложить уникальные для белорусского рынка условия приобретения жилья. Это и длительная беспроцентная рассрочка, которая делает возможным покупку собственной квартиры, по сути, по цене ежемесячной аренды. И специальные программы для сотрудников здравоохранения, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы пойти навстречу нашим покупателям, предложив индивидуальные условия для решения квартирного вопроса".

И надо сказать, что комплекс находится фактически в сердце Минска. До центра  пара минут на метро, кстати, станция третьей ветки уже строится. Дома сдаются быстрее графика. Квартал "Эмиратс Люкс" - на полгода раньше. Всего же до конца 2020 будут готовы более 20 домов в 4 кварталах. Подход в строительстве современный: квартиры свободной планировки, высокие потолки, бесшумные лифты. Вместо подъездов  дизайнерские лобби. Квартиры от 28-метровых студий до вместительных евротрешек. Недавно, кстати, начались продажи в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». 

Лучшие условия по летней акции и 10-летняя рассрочка действуют только до конца августа. Но есть и кредит. Для тех, кто выберет этот вариант,  сразу несколько партнерских программ. Ставки менее 5 % в рублях и на 20 лет. Если оформлять сделку через сайт компании-застройщика,  еще и выгода в 5 тысяч рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меньше месяца до завершения уникальной акции для Беларуси. Квартира в элитном районе столицы  в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Компания-застройщик, которая...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси открылось сразу несколько важных социальных объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика