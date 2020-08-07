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С сегодняшнего дня начинается масштабная реконструкция автодороги М7

07.08.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня начинается масштабная реконструкция автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики. Реализация крупного инвестпроекта более чем на 100 миллионов евро  стартовала с церемонии закладывания символического камня на участке трассы в Воложинском районе. К слову,  здесь же передали и контракт одному из подрядчиков.  Это дорожно-строительный трест из Гомеля. Он займется реконструкцией по территории Минской области. Как отметил Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко,  общих с Гродненским регионом 106 километров дороги  станут более комфортными. Закончить работы по реконструкции М7  планируют до конца следующего года.

Алексей Авраменко, Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: "В этот участок дороги входит и реконструкция пункта пропуска «Каменный Лог». Проект финансируется Европейским инвестиционным банком. И более 20 миллионов евро пойдет на реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог», который сможет увеличить свою пропускную способность фактически в 2 раза - с 3 до 6 тысяч автомобилей. И скорость перемещения через границу будет более комфортной".

К слову,  качество дорог способствует и работе бизнеса, где также ценится комфорт, но главное - оперативность. Своего рода дорожную карту развития предпринимательства  сегодня обсудили в Минском облисполкоме. На встрече губернатора Александра Турчина с ведущими представителями деловых кругов центрального региона  один из акцентов был направлен на развитие регионального бизнеса. При этом отмечали и то, где государство может помочь. Это, к примеру, снижение банковской ставки для инвестиционных и других кредитов, создание технопарков или более активное использование электронного документооборота.

Александр Турчин, Председатель Миноблисполкома: "Инвестиционные вычеты. Сегодня была поднята интересная тема - строительство жилья для своих собственных сотрудников и на эту сумму этих вложенных инвестиций возможны налоговые вычеты. Тема интересная, потому что определенная проблема с трудовыми ресурсами присутствует. И человека можно в том числе привлечь, построив ему жилье".

В целом  роль малого и среднего бизнеса для экономики  велика. Более 40 % налоговых поступлений в бюджет Минской области формируется именно этим сегментом предпринимательства.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С сегодняшнего дня начинается масштабная реконструкция автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики. Реализация крупного инвестпроекта более чем на...
 
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