|
В Минске прошел велопробег. Силовики жестко задерживали велосипедистов
08.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Велосипедисты устроили пробег в Минске вечером 7 августа, назвав его велопробегом солидарности. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками. Вот как все было.
Выезжали велосипедисты из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы.
Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания.
По информации лишенного регистрации правозащитного центра
Массовые задержания были на Академии наук и у площади Победы. Велосипедистов задерживали прямо с велосипедами.
По информации очевидцев,
Велопробеги солидарности проходили в Минске и раньше. Например, 27
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)