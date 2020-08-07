В Минске прошел велопробег. Силовики жестко задерживали велосипедистов

Источник материала: Tut.by

Велосипедисты устроили пробег в Минске вечером 7 августа, назвав его велопробегом солидарности. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками. Вот как все было.

Выезжали велосипедисты из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы.

Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» , в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск.

Массовые задержания были на Академии наук и у площади Победы. Велосипедистов задерживали прямо с велосипедами.

По информации очевидцев, есть пострадавшие — одного из задержанных увезла скорая.

Велопробеги солидарности проходили в Минске и раньше. Например, 27 июня , 3 июля , 10 июля . Задержания были, но не массовые, однако многих велосипедистов штрафовали за отсутствие зеркал. Проходят велопробеги солидарности и в других регионах Беларуси.



































































