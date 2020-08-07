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Чествование врачей, Послание Президента, финиш выборного марафона - главные темы "Клуба редакторов"
07.08.2020 21:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак программная речь Главы государства заставила задуматься и политологов, и обычных людей? И что специалисты массмедиа услышали в телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина? А также кому выгодно повышать градус накала на улицах, как в таком случае должно действовать государство?
Почему свой голос лучше оставлять только на избирательном участке? Разберем сомнительную схему сбора личных данных. Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".
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Как программная речь Главы государства заставила задуматься и политологов, и обычных людей? И что специалисты массмедиа услышали в телефонном разговоре...
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