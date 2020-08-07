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Чествование врачей, Послание Президента, финиш выборного марафона - главные темы "Клуба редакторов"

07.08.2020 21:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как программная речь Главы государства заставила задуматься и политологов, и обычных людей? И что специалисты массмедиа услышали в телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина? А также  кому выгодно повышать градус накала на улицах,  как в таком случае должно действовать государство?

Почему свой голос лучше оставлять только на избирательном участке? Разберем сомнительную схему сбора личных данных. Все подробности  в "Клубе редакторов"  сразу после "Панорамы".

 
 
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Как программная речь Главы государства заставила задуматься и политологов, и обычных людей? И что специалисты массмедиа услышали в телефонном разговоре...
 
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