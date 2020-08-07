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Очевидцы сообщили, что одного из задержанных на велопробеге увезла скорая. МВД: у него был приступ эпилепсии
08.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После велопробега в Минске задержаны как минимум четыре человека. Об этом
Велопробег в столице, напомним,
Как сообщили очевидцы, одного из задержанных прямо из автозака забрала скорая.
— Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован, — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Правозащитники сообщают, что задержаны как минимум четыре человека. Это Владислав Лакутэш, Екатерина Ластовская, Юлия Гагулина, Роман Жеребцов. Сообщается, что у Юлии Гагулиной сломана рука и она находится в 6-й больнице.
— Известно, что девушку не задерживали. Предварительное известно, что упала при торможении. Сотрудники милиции доставили в больницу — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сама Юлия рассказала TUT.BY, что, когда она ехала на велосипеде, навстречу выскочил человек в штатском, сказал остановиться, схватил велосипед и девушка упала с него. Юлия говорит, что ее посадили в машину, вызвали скорую.
— Человек, который меня задерживал, в гражданском, не представился. Машина тоже без опознавательных знаков.
По словам Юлии, потом эти люди ехали следом за скорой помощью. Сейчас девушка в 6-й больнице, ей сделали рентген и она ждет результатов.
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Очевидцы сообщили, что одного из задержанных на велопробеге увезла скорая. МВД: у него был приступ эпилепсии
Велопробег в столице. напомним, проходил вечером 7 августа. Задержания начались, когда его участники стали уже разъезжаться. В задержаниях принимали участие...
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