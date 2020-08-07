Очевидцы сообщили, что одного из задержанных на велопробеге увезла скорая. МВД: у него был приступ эпилепсии

Источник материала: Tut.by

После велопробега в Минске задержаны как минимум четыре человека. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Велопробег в столице, напомним, проходил вечером 7 августа. Задержания начались, когда его участники стали уже разъезжаться. В задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск.

Как сообщили очевидцы, одного из задержанных прямо из автозака забрала скорая.

— Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован, — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Правозащитники сообщают, что задержаны как минимум четыре человека. Это Владислав Лакутэш, Екатерина Ластовская, Юлия Гагулина, Роман Жеребцов. Сообщается, что у Юлии Гагулиной сломана рука и она находится в 6-й больнице.

— Известно, что девушку не задерживали. Предварительное известно, что упала при торможении. Сотрудники милиции доставили в больницу — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сама Юлия рассказала TUT.BY, что, когда она ехала на велосипеде, навстречу выскочил человек в штатском, сказал остановиться, схватил велосипед и девушка упала с него. Юлия говорит, что ее посадили в машину, вызвали скорую.

— Человек, который меня задерживал, в гражданском, не представился. Машина тоже без опознавательных знаков.

По словам Юлии, потом эти люди ехали следом за скорой помощью. Сейчас девушка в 6-й больнице, ей сделали рентген и она ждет результатов.