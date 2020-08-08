Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курица в слоеном тесте Возьмем: • 250 граммов куриной грудки, • 200 граммов слоеного теста, • 1 яйцо, • кунжутные семечки, • смесь прованских трав, • сушеный чеснок, • растительное...

Возьмем:• 250 граммов куриной грудки,• 200 граммов слоеного теста,• 1 яйцо,• кунжутные семечки,• смесь прованских трав,• сушеный чеснок,• растительное масло.Куриную грудку порезать полосками, приправить всеми специями и сушеным чесноком.Обжариваем мясо на сильном огне на растительном масле. Важно не выкладывать сразу всю курицу, чтобы мясо не пустило сок. Обжариваем по 1-2 минуты с каждой стороны, в конце приготовления солим. Снимаем со сковороды и займемся тестом.Слоеное тесто слегка раскатываем или растягиваем. Режем на полоски шириной 2 см. Обматываем кусочки курицы слоеным тестом по принципу сосиски в тесте. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Такая курица хороша и в теплом, и в холодном виде.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!