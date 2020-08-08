ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Курица в слоеном тесте

08.08.2020 11:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем: 

• 250 граммов куриной грудки,
• 200 граммов слоеного теста,
• 1 яйцо,
• кунжутные семечки,
• смесь прованских трав,
• сушеный чеснок,
• растительное масло. 

Куриную грудку порезать полосками, приправить всеми специями и сушеным чесноком. 

При добавлении сушеного чеснока в блюда с большим содержанием жира и мяса  усиливается процесс переваривания  тяжелой пищи. Воздействуя на печень, он стимулирует выработку ферментов для переработки продуктов.

Обжариваем мясо на сильном огне на растительном масле. Важно не выкладывать сразу всю курицу, чтобы мясо не пустило сок. Обжариваем по 1-2  минуты с каждой стороны, в конце приготовления солим. Снимаем со сковороды и займемся тестом. 

Слоеное тесто слегка раскатываем или растягиваем. Режем на полоски шириной 2 см. Обматываем кусочки курицы слоеным тестом по принципу сосиски в тесте. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Такая курица хороша и в теплом, и в холодном виде. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем:  • 250 граммов куриной грудки, • 200 граммов слоеного теста, • 1 яйцо, • кунжутные семечки, • смесь прованских трав, • сушеный чеснок, • растительное...
 
Новости дня
Новости общества
 
Очевидцы сообщили, что одного из задержанных на велопробеге увезла скорая. МВД: у него был приступ эпилепсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика