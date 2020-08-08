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Элементы «сухих ног» и световые деревья. Как благоустраивают диспетчерскую станцию «Дружная»
08.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Благоустроить территорию диспетчерской станции «Дружная» планируют в сентябре, к Дню города. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Октябрьского района Минска. Мы посмотрели, что там происходит сейчас.
С обратной стороны центрального железнодорожного вокзала заканчивают строительство новой станции метро — «Вокзальная».
Здание подземки уже выглядит готовым, а вот работы по благоустройству прилегающей территории вовсю идут.
Рабочие укладывают плитку на большом участке у входа в метро. На днях здесь установили два искусственных дерева — это световые фигуры вроде тех, что
Кроме того, на площади появилось два навеса. Похожи на остановочные, но нет.
— Это элементы концепции сухих ног, — объясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома. — Пассажиры смогут часть пути от метро к железной дороге и остановкам идти под навесами — это добавит комфорта.
Удлинять навесы не будут: наоборот, поближе к ним придвинут остановки наземного транспорта, поясняет собеседник.
О концепции «сухие ноги» не раз
— Это значит, что люди будут перемещаться из одного транспорта в другой, не выходя на открытое пространство или в крайнем случае не оказываясь под открытым небом, — объяснял Сивак.
Как изменится схема движения общественного транспорта на диспетчерской станции «Дружная» после завершения благоустройства, пока неизвестно.
Благоустройство площади перед станцией метро «Вокзальная» планируют закончить в сентябре, к Дню города.
По проекту на «Дружной» предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. В июле во время работ без необходимых согласований здесь спилили больше 10 деревьев,
Но первым этапом запланировали именно возведение станции метро и торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall. Здание ТЦ с черной облицовкой еще строится.
На выходах из подземного тоннеля, который соединяет привокзальную площадь с диспетчерской станцией «Дружная», уже появился указатель к станции «Вокзальная».
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Благоустроить территорию диспетчерской станции «Дружная» планируют в сентябре, к Дню города. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Октябрьского района Минска....
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