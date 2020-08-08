ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Элементы «сухих ног» и световые деревья. Как благоустраивают диспетчерскую станцию «Дружная»

08.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Благоустроить территорию диспетчерской станции «Дружная» планируют в сентябре, к Дню города. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Октябрьского района Минска. Мы посмотрели, что там происходит сейчас.


С обратной стороны центрального железнодорожного вокзала заканчивают строительство новой станции метро — «Вокзальная».

Здание подземки уже выглядит готовым, а вот работы по благоустройству прилегающей территории вовсю идут.


Рабочие укладывают плитку на большом участке у входа в метро. На днях здесь установили два искусственных дерева — это световые фигуры вроде тех, что уже стоят в разных точках Минска.


Кроме того, на площади появилось два навеса. Похожи на остановочные, но нет.

— Это элементы концепции сухих ног, — объясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома. — Пассажиры смогут часть пути от метро к железной дороге и остановкам идти под навесами — это добавит комфорта.

Удлинять навесы не будут: наоборот, поближе к ним придвинут остановки наземного транспорта, поясняет собеседник.


О концепции «сухие ноги» не раз говорил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

— Это значит, что люди будут перемещаться из одного транспорта в другой, не выходя на открытое пространство или в крайнем случае не оказываясь под открытым небом, — объяснял Сивак.
«Сухие ноги», о которых говорит мэр Минска. Узнали, как это может выглядеть

Как изменится схема движения общественного транспорта на диспетчерской станции «Дружная» после завершения благоустройства, пока неизвестно.

Благоустройство площади перед станцией метро «Вокзальная» планируют закончить в сентябре, к Дню города.

По проекту на «Дружной» предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. В июле во время работ без необходимых согласований здесь спилили больше 10 деревьев, рассказывал тогда замглавы администрации Павел Тома агентству «Минск-Новости».




Вообще у города масштабные планы на то, как должен выглядеть этот участок за железнодорожным вокзалом — проект презентовали в 2015-м году.

Но первым этапом запланировали именно возведение станции метро и торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall. Здание ТЦ с черной облицовкой еще строится.



На выходах из подземного тоннеля, который соединяет привокзальную площадь с диспетчерской станцией «Дружная», уже появился указатель к станции «Вокзальная».

Издание Citydog подмечало ошибку в транслитерации, сейчас она исправлена. Но почему-то здесь же указан выход не на диспетчерскую станцию «Дружная», а на улицу с таким названием — по ней уже не прописаны дома, и ее нет в списке улиц Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

​​​​

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благоустроить территорию диспетчерской станции «Дружная» планируют в сентябре, к Дню города. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Октябрьского района Минска....
 
Новости дня
Новости общества
 
Очевидцы сообщили, что одного из задержанных на велопробеге увезла скорая. МВД: у него был приступ эпилепсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика