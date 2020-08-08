Элементы «сухих ног» и световые деревья. Как благоустраивают диспетчерскую станцию «Дружная»

Источник материала: Tut.by

Благоустроить территорию диспетчерской станции «Дружная» планируют в сентябре, к Дню города. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Октябрьского района Минска. Мы посмотрели, что там происходит сейчас.





С обратной стороны центрального железнодорожного вокзала заканчивают строительство новой станции метро — «Вокзальная».

Здание подземки уже выглядит готовым, а вот работы по благоустройству прилегающей территории вовсю идут.





Рабочие укладывают плитку на большом участке у входа в метро. На днях здесь установили два искусственных дерева — это световые фигуры вроде тех, что уже стоят в разных точках Минска.





Кроме того, на площади появилось два навеса. Похожи на остановочные, но нет.

— Это элементы концепции сухих ног, — объясняет заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома. — Пассажиры смогут часть пути от метро к железной дороге и остановкам идти под навесами — это добавит комфорта.

Удлинять навесы не будут: наоборот, поближе к ним придвинут остановки наземного транспорта, поясняет собеседник.





О концепции «сухие ноги» не раз говорил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

— Это значит, что люди будут перемещаться из одного транспорта в другой, не выходя на открытое пространство или в крайнем случае не оказываясь под открытым небом, — объяснял Сивак.

Как изменится схема движения общественного транспорта на диспетчерской станции «Дружная» после завершения благоустройства, пока неизвестно.

Благоустройство площади перед станцией метро «Вокзальная» планируют закончить в сентябре, к Дню города.

По проекту на «Дружной» предусмотрено создание разворотных площадок для автобусов, парковочных мест. В июле во время работ без необходимых согласований здесь спилили больше 10 деревьев, рассказывал тогда замглавы администрации Павел Тома агентству «Минск-Новости».











Вообще у города масштабные планы на то, как должен выглядеть этот участок за железнодорожным вокзалом — проект презентовали в 2015-м году.

Но первым этапом запланировали именно возведение станции метро и торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall. Здание ТЦ с черной облицовкой еще строится.









На выходах из подземного тоннеля, который соединяет привокзальную площадь с диспетчерской станцией «Дружная», уже появился указатель к станции «Вокзальная».

Издание Citydog подмечало ошибку в транслитерации, сейчас она исправлена. Но почему-то здесь же указан выход не на диспетчерскую станцию «Дружная», а на улицу с таким названием — по ней уже не прописаны дома, и ее нет в списке улиц Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

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