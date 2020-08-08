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В Лунинце осудили трех браконьеров, которые наловили рыбы на 32 тысячи рублей

08.08.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лунинце огласили приговор трем браконьерам, которые обвинялись в незаконной добыче рыбы, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото: kremen. today

По версии обвинения, трое мужчин порыбачили сетями на 32,6 тысячи рублей. Суд признал их виновными в незаконной добыче рыбы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Каждый получил по 2 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 60 базовых величин (1620 рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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