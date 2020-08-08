|
В Лунинце осудили трех браконьеров, которые наловили рыбы на 32 тысячи рублей
08.08.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лунинце огласили приговор трем браконьерам, которые обвинялись в незаконной добыче рыбы, сообщает
По версии обвинения, трое мужчин порыбачили сетями на 32,6 тысячи рублей. Суд признал их виновными в незаконной добыче рыбы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Каждый получил по 2 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 60 базовых величин (1620 рублей).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый получил по 2 года колонии общего режима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)