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В Парохонске торжественно открыли детский спортивный городок

08.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Парохонске торжественно открыли детский спортивный городок

В минувшую среду Парохонск принимал гостей. Здесь состоялось значимое событие для агрогородка и его жителей, особенно юных: торжественное открытие нового спортивного городка.

Выступая перед собравшимися, председатель районного Совета депутатов Иосиф Гузич отметил, что в настоящее время в Парохонске проживает 557 детей в возрасте до 16 лет. Подрастающему поколению парохонцев создаются все условия для их интеллектуального, культурного и физического развития: есть прекрасные средняя школа и детский сад, работает сельский центр культуры и досуга, успешно функционирует детско-юношеская спортивная школа, в приоритете которой развитие футбола и легкой атлетики. Спортсмены из Парохонска хорошо известны за пределами Пинщины. Они играют в солигорском «Шахтере», ФК «Слуцк», национальной команде Республики Беларусь, продолжают обучение в престижных спортивных учреждениях Минска и Бреста.

В ДЮСШ ОАО «Парохонское», где занимается 240 юных спортсменов, много талантливых ребят. А для развития и совершенствования способностей необходимы, соответственно, и достойные условия для занятий. Теперь они есть у, возможно, будущих звезд футбола, и не только. Юные спортсмены из агрогородка Парохонск получили прекрасный подарок – современный спортивный городок, который был создан на месте старого школьного стадиона. Смонтирована трибуна футбольного стадиона на 201 посадочное место с креслами из пластика и навесом из металлопрофиля. Здесь же разместилась и спортивная площадка со спортивными снарядами и конструкциями. Стоимость объекта составила 50 тысяч рублей. Средства были выделены из районного бюджета. Лепту в реализацию проекта внесло и ОАО «Парохонское».

Символическую красную ленту перерезали председатель райсовета Иосиф Гузич, директор ОАО «Парохонское», член Совета Республики Нацио-нального собрания Республики Беларусь Владимир Хроленко и начальник финансового отдела райисполкома Татьяна Тумилович.

Затем на обновленном поле стадиона состоялся дружеский матч между футбольными командами детско-юношеской спортивной школы ОАО «Парохонское» и ДЮСШ Пинского района. Право сделать символический удар по мячу было предоставлено председателю райсовета Иосифу Гузичу и Владимиру Хроленко. После завершения футбольного матча капитаны четырех команд получили сладкие подарки, поскольку в тот день победителей и побежденных не было, а был настоящий праздник спорта.

Обращаясь к юным футболистам, начальник отдела по образованию Виктор Гаврилович отметил, что в игре победили дух здорового соперничества, любовь к спорту, здоровому образу жизни.

– Открытие нового спортивного городка в Парохонске – это лишь первый шаг к созданию подобных объектов, которые будут способствовать развитию детского и молодежного спорта, – подчеркнул Виктор Викторович. – К примеру, в настоящее время в Стытычевской средней школе мы оборудуем совершенно новый спортивный зал. И на этом останавливаться не будем. Известно, что приоритетом нашей государственной политики является развитие спорта, в том числе и детского.

Инна УРБАНОВИЧ
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