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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два кабинета компьютерной томографии открыли в Минске Современное оборудование появилось в 19-й и 23-й столичных поликлиниках. Аппарат последнего поколения позволит исследовать каждый миллиметр пациента: патологию...

Современное оборудование появилось в 19-й и 23-й столичных поликлиниках. Аппарат последнего поколения позволит исследовать каждый миллиметр пациента: патологию можно будет диагностировать на ранних стадиях. Всего же компьютерные томографы пополнят 8 минских поликлиник и две больницы.Кроме этого, планируется и закупка 20 компьютерных томографов для регионов.