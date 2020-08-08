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Два кабинета компьютерной томографии открыли в Минске

08.08.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современное оборудование появилось в 19-й и 23-й столичных поликлиниках. Аппарат последнего поколения позволит исследовать каждый миллиметр пациента: патологию можно будет диагностировать на ранних стадиях. Всего же компьютерные томографы пополнят 8 минских поликлиник и две больницы.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Каждый район Минска будет иметь КТ на первичном амбулаторном звене. И фактически - это продолжение работы по улучшению доступности и качества медпомощи. Она ведется по нескольким направлениям. Первое - это первичное звено дооснащается оборудованием - это касается врачей общей практики, диагностических, эндоскопических отделений. Второе - стационарное звено: создание межрайонных центров, так называемых опорных клиник. По уровню оснащения они соответствуют столичным клиникам и клиникам в областных центрах. И совершенствование службы скорой помощи".

Кроме этого, планируется и закупка 20 компьютерных томографов для регионов.




 
Теги: Минск
 
 
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Современное оборудование появилось в 19-й и 23-й столичных поликлиниках. Аппарат последнего поколения позволит исследовать каждый миллиметр пациента: патологию...
 
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