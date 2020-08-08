Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле

Источник материала: Полесская правда





В Пинске разрабатывают проект комплексной реконструкции детского парка, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.

«Это один из социально важных объектов для нашего города. Сейчас территория парка выглядит не совсем уютно, поэтому горисполком решил начать разработку архитектурно-планировочной концепции. Этим занимается ПКМ «Марс», — рассказал Илья Крюковский. — За основу взята идея парка в скандинавском стиле, чтобы зона отдыха была одинаково функциональной и летом, и зимой».

Детский парк планируют разделить на несколько зон: развлекательную, спортивную, тихого отдыха и массовых мероприятий. Каждую из них оборудуют тематическими площадками. По периметру рекреационной зоны предлагается проложить дорожку для езды на велосипедах, электросамокатах и роликовых коньках. Будут зарезервированы места для аренды батутов и установки стационарных аттракционов, размещения торговых точек. Есть задумка обустроить в парке амфитеатр и площадку для катания на коньках.