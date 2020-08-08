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Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле
08.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске разрабатывают проект комплексной реконструкции детского парка, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.
Детский парк планируют разделить на несколько зон: развлекательную, спортивную, тихого отдыха и массовых мероприятий. Каждую из них оборудуют тематическими площадками. По периметру рекреационной зоны предлагается проложить дорожку для езды на велосипедах, электросамокатах и роликовых коньках. Будут зарезервированы места для аренды батутов и установки стационарных аттракционов, размещения торговых точек. Есть задумка обустроить в парке амфитеатр и площадку для катания на коньках.
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