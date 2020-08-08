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В Пинском районе открыли первый в области инклюзивный пляж

08.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе открыли первый в области инклюзивный пляж

Первым возможности нового пляжа оценил Андрей Лукашик.

В Пинском районе открыли первый в области инклюзивный пляж. Теперь людям с ограниченными физическими возможностями станет гораздо проще организовать себе отдых у воды.

В Беларуси подобных зон отдыха единицы. Теперь такая есть и в Брестской области. Этот уникальный объект представляет собой комплекс элементов для отдыха у воды, который сделает комфортным пребывание на берегу и купание в водоеме людей с ограниченными физическими возможностями. В том числе и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. По сути, новинка сделала обычный пляж объектом безбарьерной среды. Строительство обошлось в сумму около 50 тысяч рублей.

Обустроили пляж со специальными возможностями в зоне отдыха детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» на Погостском водохранилище и предусмотрели все необходимое – беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, урны для мусора, спуск в воду и дорожки с мелкоштучной плиткой. Украшают территорию малые архитектурные формы.

Место для обустройства инклюзивного пляжа выбирали тщательно. В пользу зоны отдыха «Свитанка» сыграл ряд обстоятельств. Это и то, что здесь огороженная охраняемая территория, где работает спасательный пост, и удобная береговая линия, пологий спуск в воду, хорошее дно, рядом с озером есть автомобильная парковка.

Инициатором создания инклюзивного пляжа год назад стало общественное объединение «С добротой по миру». Пинский райисполком поддержал инициативу волонтеров, организовал и курировал ее реализацию. Над проектом пляжа, предусматривая все нормы и возможные риски, кропотливо трудились в архитектурно-планировочном бюро Пинского района. В строительстве участвовал ряд организаций: концерн «Брестмясомолпром», управление капитального строительства города Пинска, ДРОЦ «Свитанак», сельскохозяйственные предприятия района «Парохонское», «Почапово», «Лопатино», «Ласицк». Свою лепту внесла и Молотковичская вспомогательная школа-интернат. Ее педагоги и воспитанники изготовили лавочки для беседок. Все же особо нужно отметить руководство и коллектив центра «Свитанак», на которых пришлась значительная часть хлопот: от координации действий строителей и непосредственного участия в стройке до приведения территории в эстетически привлекательный вид. Поддерживать порядок на новом объекте в будущем теперь также станет задачей работников центра.

На торжественной церемонии открытия пляжа учредитель местного благотворительного общественного объединения «С добротой по миру» Александр Черепанов от имени волонтеров поблагодарил за поддержку и реализацию проекта заместителей председателя Пинского райисполкома Дмитрия Полховского и Сергея Жидецкого, генерального директора ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» Михаила Серкова, директора ДРОЦ «Свитанак» Игоря Невара, директора УКСа города Пинска Анатолия Сухаревича, директора архитектурно-планировочного бюро Пинского района Диану Малейчук, директоров сельскохозяйственных предприятий «Парохонское», «Почапово», «Лопатино» и «Ласицк» Владимира Хроленко, Сергея Созончука, Сергея Крыльчука и Александра Мойсеянчика.

Красную ленту перерезали Дмитрий Полховский, Игорь Невар и председатель Пинской районной организации инвалидов Аркадий Палейчук.

Первым, кто испытал возможности нового объекта и воспользовался специальным креслом-коляской, стал Андрей Лукашик из деревни Чемерин. Андрей посещает отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра соцобслуживания населения Пинского района. Место отдыха и оборудование ему очень понравились.

К слову, кресло-коляска стоимостью около 6,5 тысячи рублей было куплено специально для нового пляжа. Его уникальная конструкция позволяет с легкостью перемещать пассажира по песку и без труда закатывать его в воду. Купающийся в компании сопровождающего всегда будет находиться на поверхности воды: специальные поплавки не только удерживают конструкцию на воде, но и не дают ей перевернуться.

От имени родителей за новый объект отдыха, который поможет сделать жизнь людей с ограниченными физическими возможностями более полной, поблагодарила Татьяна Мурашкевич из Парохонска. Татьяна Ивановна воспитывает сына-инвалида, является председателем первички общества инвалидов Парохонского сельсовета, старостой агрогородка.

– Для людей с ограниченными возможностями и их родителей, родных очень важно общаться, отвлекаться от проблем, – отметила Татьяна Ивановна. – Новая зона отдыха поможет в этом. И было бы очень хорошо, это наше пожелание, если бы к пляжу организовали подвоз желающих отдохнуть. В целом хотелось бы сказать, что наше государство и местная власть уделяют много внимания нуждам инвалидов. Эта поддержка неоценима, и мы искренне благодарны за это.

Людмила РЕБКОВЕЦ
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