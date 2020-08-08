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В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского

08.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского
Пинский городской исполнительный комитет приглашает принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского, 10Б в г. Пинске».

Проектом планируется строительство 56-квартирного семиэтажного жилого дома на земле, где сейчас размещаются гаражи открытого акционерного общества «Строительный трест № 2», и благоустройство прилегающей к нему территории.


В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского

Срок проведения общественного обсуждения: с 14 августа по 7 сентября 2020 года.

Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 18 августа в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании горисполкома, сообщает официальный сайт Пинского горисполкома.

 

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