В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского

Источник материала: Полесская правда



Пинский городской исполнительный комитет приглашает принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского, 10Б в г. Пинске».

Проектом планируется строительство 56-квартирного семиэтажного жилого дома на земле, где сейчас размещаются гаражи открытого акционерного общества «Строительный трест № 2», и благоустройство прилегающей к нему территории.







Срок проведения общественного обсуждения: с 14 августа по 7 сентября 2020 года.