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В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Рокоссовского
08.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Проектом планируется строительство 56-квартирного семиэтажного жилого дома на земле, где сейчас размещаются гаражи открытого акционерного общества «Строительный трест № 2», и благоустройство прилегающей к нему территории.
Срок проведения общественного обсуждения: с 14 августа по 7 сентября 2020 года.
Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 18 августа в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании горисполкома, сообщает
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