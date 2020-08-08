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В Гродно чествовали 100-летнего ветерана войны

08.08.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в Гродно со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны, партизанку и подпольщицу Надежду Петриго. Сказать слова благодарности за мирное небо и активную жизненную позицию к дому юбилярши пришли десятки горожан. Цветы, подарки и, конечно, пожелания долгих лет жизни звучали от представителей общественных организаций студентов и местных властей. Войну Надежда Ульяновна встретила в Белостоке. После победы активно участвовала в восстановлении и развитии мирной страны.

Накануне юбилярше вручили и новый паспорт. Примечательно, что в личном номере числа совпадают со знаковыми датами, которые символизируют День Независимости и 75-летие Великой Победы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне в Гродно со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны, партизанку и подпольщицу Надежду Петриго. Сказать слова благодарности за...
 
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