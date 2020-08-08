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В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей

08.08.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет голосовать на дому. В эту избирательную кампанию члены комиссии по всей Беларуси работают в новых условиях.  Для соблюдения дистанции по залу расставили широкие столы, на каждом из них есть антисептик для рук. А члены комиссии и наблюдатели  работают в масках. 

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет...
 
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