|
В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей
08.08.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет голосовать на дому. В эту избирательную кампанию члены комиссии по всей Беларуси работают в новых условиях. Для соблюдения дистанции по залу расставили широкие столы, на каждом из них есть антисептик для рук. А члены комиссии и наблюдатели работают в масках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)