В Могилеве осудили журналистов и активистов: всем дали «сутки»

Источник материала: Tut.by

Правозащитникам и журналистам Александру Буракову-старшему и Александру Буракову-младшему 7 августа дали по 10 суток ареста каждому, сообщают правозащитники «Весны».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Также на 12 суток осудили ареста журналиста Владимира Лапцевича. Кроме этого, арестами наказали трех активистов: Александру Хамратову и Андрею Застрелову дали по 10 суток, Александру Толанкову — 7 суток.

Напомним, в Могилеве вечером 5 августа были задержаны журналист и правозащитник Александр Бураков — старший, активист Александр Хамратов, наблюдатель от инициативы «Честные люди» Андрей Застрелов, а также журналист Владимир Лапцевич. Причем последний — около здания Ленинского РОВД, куда он подал жалобу. Около 16.30 6 августа стало известно, что задержали еще одного журналиста и правозащитника — Александра Буракова-младшего. Его задержали люди в гражданском около суда Октябрьского района, куда он пришел ждать судов над Бураковым-старшим, Лапцевичем и Хамратовым. Подробности — здесь .