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Дайджест событий Могилевского региона

08.08.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для лучших социальных работников и строителей - награды и благодарности. К новому учебному году обновленный бассейн получила 18-я школа Могилева. В Белыничах, где пройдет День белорусской письменности, началась реставрация древней фрески. Насыщенной неделя выдалась и для Могилевского региона. Подробности - в дайджесте событий.  

В Могилеве чествовали соцработников, которые не оставили свою работу в сложной эпидемиологической обстановке. Помогали людям, которые остались дома, - одиноким и пожилым: доставляли лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую помощь. Вместе с помощниками - волонтерами БРСМ и Красного Креста - все получилось. Лучшим представителям области вручены награды от министерства, а также руководства региона.  

А во Дворце культуры области накануне профессионального праздника вручены награды лучшим строителям региона. Их получили свыше 70 специалистов. Благодаря им недавно в Могилевской области появились долгожданные и знаковые объекты - мост через Сож в Славгородском районе, биатлонный комплекс в Чаусах, мемориальный комплекс в деревне Борки Кировского района. Полностью обновили и детскую больницу в Бобруйске. Скоро первых пациентов примет новая поликлиника в новом микрорайоне Могилева и ряд других проектов. 

Подарок школьникам и жителям микрорайона. После реконструкций принял первых посетителей бассейн школы № 18 Могилева. На строительные работы было выделено из бюджета свыше миллиона рублей. Теперь здесь работает современная система очистки, стало светлее - место не только для оздоровления, но и отдыха всей семьей. В планах администрации школы - чемпионаты. Школе вручены сертификаты на мебель и оборудование для бассейна, а также  открыта экстрим-тропинка. 

В Белыничах, где в этом году пройдет праздник письменности, началась  реконструкция древней фрески под названием "Восхождение на Голгофу". Художественное произведение 18-го века спасли из кармелитского монастыря, которого, к сожалению, не осталось. Специалистам нужно собрать произведение из 50 фрагментов. Увидят его гости фестиваля в экспозиции обновленного художественного музея имени Витольда Бялыницкого-Бирули вместе с 27 оригиналами автора, которые скоро возвратятся на родину после реконструкции. Подготовка к празднику письменности приближается к кульминации. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Для лучших социальных работников и строителей - награды и благодарности. К новому учебному году обновленный бассейн получила 18-я школа Могилева. В Белыничах, где...
 
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