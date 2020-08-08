В Новополоцке исключили из комиссии волонтера от «Честных людей» - одну из двух в стране

Источник материала: Tut.by

Волонтера инициативы «Честные люди» Анну Кожемяко из Новополоцка 8 августа исключили из состава участковой комиссии. Она была одним из двух человек в Беларуси, кого включили в состав комиссий от «Честных людей», хотя туда пытались попасть около 2 тысяч волонтеров. Анна рассказала порталу gorod214.by, почему не будет считать голоса в основной день выборов.



Анна Кожемяко. Фото: личный архив

— Меня поставили на досрочное голосование только в первый день, 4 августа, и то до обеда. После этого я несколько раз пыталась поговорить с председателем комиссии, чтобы мне позволили поработать в другие дни и убедиться в честности происходящего. Предлагала помочь, ведь людям в комиссии приходится много трудиться в это время. Меня выслушивали и обещали подумать, но в конце концов отказали, — рассказывает Анна Кожемяко.

8 августа в горисполкоме состоялось голосование, на котором отменили решение о регистрации девушки членом участковой комиссии. Два человека, которые поставили подпись за выдвижение Анны в комиссию, написали отказ. А председатель комиссии написал на девушку докладную за «холодное отношение к исполнению обязанностей».

— В горисполкоме меня обвинили в нечестности, мол, я обманом уговорила людей подписаться. Сказали, что одна девушка думала, что подписи собирают на ремонт в подъезде. Вторая якобы вообще не знала, за что подписалась. Я пообщалась с этими людьми и уверена, что на них надавили. Одну девушку даже вызывали на работе к директору по этому вопросу. Да и при сборе подписей я четко объясняла всем, за что именно они подписываются, — говорит Анна.

Волонтер не понимает, как председатель комиссии мог заявить о ее «прохладном отношении к выполнению обязанностей», если она не раз предлагала помощь, не пропустила ни одного собрания комиссии и способствовала соблюдению законности избирательного процесса. По ее мнению, выглядит странным и то, что отказы от подписей в ее поддержку произошли 7 августа, хотя подписи у людей она собирала 20 июня.

— Да и как вообще человек, который не знал, за что подписывается, вдруг узнал об этом и пришел в горисполком писать отказ? — недоумевает Анна.

Анна Кожемяко работает в коммерческой организации главным бухгалтером, а также является ИП и оказывает услуги по бухучету. Документы для выдвижения в участковую избирательную комиссию — автобиографию со сведениями об учебе и работе и подписи — новополочанка собрала за день. Подписи собирала у горожан на улице.

Затем девушка подала документы в избирательный участок № 5 Новополоцка на улице Школьной. На него претендовали 19 наблюдателей, а требовалось 16, поэтому был конкурс и каждое заявление комиссия рассматривала отдельно.

К кандидатуре Анны возникли вопросы, задавал их мэр Новополоцка Дмитрий Демидов. В частности, он поинтересовался, понимает ли Анна всю ответственность этого дела, сможет ли совмещать наблюдение с работой.

В итоге кандидатура Анны Кожемяко набрала три «против» и пять «за». В том числе за ее выдвижение проголосовали Дмитрий Демидов и двое его заместителей.