Первый многоквартирный арендный дом торжественно открыли в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



6 августа в нашем районе состоялось знаменательное событие – был открыт первый многоквартирный арендный дом. Десяти новоселам четырехэтажки в Галево в торжественной обстановке вручили ключи.

Обеспечение человека доступным и комфортным жильем было и остается одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики Беларуси. Так, в Пинском районе ежегодно вводится в строй около 30 тысяч квадратных метров жилья. Помимо усадеб, для сельчан строятся многоквартирные дома. Пинский райисполком постоянно работает над совершенствованием жилищной программы района.

Арендный дом в Галево перестроили из пустующего здания общежития аграрного технологического колледжа, которое было передано в коммунальную собственность Пинского района. Перспективное для многоквартирного жилья место местные власти включили в Инвестиционную программу Брестской области в качестве объекта для реконструкции под арендный дом. В 4-этажном доме построено 32 квартиры (8 однокомнатных и 24 двухкомнатных). Одна из них оборудована для людей с ограниченными возможностями, предусмотрен подъемник и отдельный вход. Наряду с комплексом внутренних работ строители утеплили здание, сделали новую кровлю, водосточную систему, соорудили лоджии с экранами и выполнили наружную отделку. Рядом оборудованы детская спортивная площадка и вместительная автопарковка. Строительство велось силами ПМК № 5.

– За последние 5 лет в Пинском районе введено в строй почти 140 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня обеспеченность жильем в районе составляет 34,5 квадратных метра на человека, – отметил в выступлении на церемонии открытия нового дома председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич. – В нашей стране арендное жилье появилось несколько лет назад, когда Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко подписал соответствующий Указ. После этого в Беларуси начали строить многоэтажки и даже целые кварталы арендного жилья. Поначалу это касалось в основном столицы, областных центров и некоторых городов. Но в последние годы арендные дома стали строить повсеместно. Востребовано такого типа жилье и на селе. И если ранее в Пинском районе мы определяли «арендные метры» в высвобождаемом фонде, переводили в статус арендных одноквартирные дома, то сегодня мы впервые вводим в строй уже целый многоквартирный дом.

Необходимо отметить, что это жилье доступное и по цене: цена арендной платы в месяц без учета коммуналки колеблется в пределах 20-30 рублей в зависимости от площади квартиры. Реальную государственную поддержку получат молодые специалисты, врачи, работники образования, культуры, спорта и другие.

Известно, что месяц назад Глава государства Александр Лукашенко поручил активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Также планируется расширить перечень категорий работников, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Особое внимание будет уделено строительству арендных метров в регионах, это коснется и Пинщины. Так, неподалеку от нового дома здесь же, в Галево, планируется построить новый жилой комплекс из пяти многоэтажных зданий, где смогут поселиться около 1 200 человек. Один из этих домов планируется под арендное жилье.

Игорь Брилевич вручил ключи от новых квартир десяти первым новоселам. К слову, спрос на эти первые 10 квартир превысил предложение почти в 4 раза.

Среди счастливчиков оказалась и Елена Михайлова. Она стояла в очереди нуждающихся в жилье с 2001 года и до этого жила с родителями. Теперь вместе с сыновьями Алексеем и Максимом они планируют, как обустроят свою отдельную квартиру. Елена от имени жильцов и своих соседей поблагодарила всех причастных к строительству, в том числе и за помощь в оформлении документов, которую оказало районное ЖКХ.

Красную ленту перерезали председатель Пинского районного исполнительного комитета Игорь Брилевич, его заместитель Сергей Жидецкий и начальник государственного предприятия «ПМК-5 г. Пинска» Владимир Стрелец. После этого жильцы и гости смогли зайти в дом, оценить планировку и отделку квартир. Остается пожелать новоселам, чтобы в новом доме вместе с ними поселилось счастье.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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