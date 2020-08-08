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Заблокирован новостной ресурс Afn.by
09.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 августа по решению Министерства информации Беларуси заблокирован доступ к интернет-ресурсу Afn.by, который специализируется на распространении общественно-политической и экономической информации.
При попытке открытия сайта на странице появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
О причинах блокировки неизвестно.
В самой редакции Afn.by заявили, что никаких уведомлений по электронной почте от Мининформа не поступало.
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8 августа Министерство информации Беларуси ограничило работу интернет-ресурса Afn.by, который специализируется на распространении общественно-политической и...
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