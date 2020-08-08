Заблокирован новостной ресурс Afn.by

Источник материала: Tut.by

8 августа по решению Министерства информации Беларуси заблокирован доступ к интернет-ресурсу Afn.by, который специализируется на распространении общественно-политической и экономической информации.

При попытке открытия сайта на странице появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

О причинах блокировки неизвестно.

В самой редакции Afn.by заявили, что никаких уведомлений по электронной почте от Мининформа не поступало.