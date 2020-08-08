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В этом году Парк высоких технологий планирует зарегистрировать тысячного резидента
09.08.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас их 886, но учитывая скорость последних лет, никто не сомневается.
Тем более условия созданы были еще три года назад - с подписанием революционного Декрета № 8. Благодаря ему и постоянной поддержке Главы государства ПВТ стал ведущим кластером IT и высоких технологий в Восточной Европе и СНГ. Сейчас IT-сектор в 2,5 раза эффективнее других отраслей экономики Беларуси. Экспорт за предыдущий год составил свыше 2 млрд долларов. Это больше, чем Беларусь потратила в том же году на обслуживание внешнего долга. Наши показатели в 3 раза выше показателей IT-отрасли в Центральной и Восточной Европе и на порядок выше мировых. О том, как мы это сделали, Ксения Лебедева в лицах и подробностях.
"Кремниевая долина Восточной Европы", "Мировой центр разработок искусственного интеллекта" - это лишь некоторые оценки со стороны авторитетных иностранных СМИ. После принятия Президентом восьмого Декрета "О развитии цифровой экономики" о Беларуси заговорили как о стране, где созданы лучшие условия для IT. Теперь это рай для программистов.
Цифровой декрет Президента совершил революцию в мире IT-технологий в глобальном масштабе. И то, что он стал лучшим примером государственного и частного партнерства, прочувствовали впоследствии все. Взглянуть хотя бы на прирост компаний - за 3 года плюс 700 резидентов. Не идет в сравнение с работой, проделанной за предыдущие 12 лет. География – 50 стран. В 2019 году, посещая Парк, Президент подчеркнул, что когда-то увидел в этом перспективу, но реализация была за айтишниками.
Благодаря постоянной поддержке Главы государства ПВТ стал ведущим кластером IT и высоких технологий в Восточной Европе и СНГ.
Сегодня IT-сектор в 2,5 раза эффективнее других отраслей экономики Беларуси, а это вклад в ВВП. Около 90 % своих доходов резиденты Парка зарабатывают на внешних рынках и отчисляют в бюджет сотни миллионов рублей налогов, а это зарплаты бюджетников. Экспортная выручка за прошлый год составил свыше 2 млрд долларов - и это стабильность белорусского рубля.
Но это сейчас. А тогда, три года назад, казалось, потенциал развития исчерпан. Ежегодный рост экспорта снижался, дальнейшие перспективы становились все более туманными. Пришлось провести ревизию и детально разбираться в причинах. По итогам разбора полетов был уволен директор ПВТ Валерий Цепкало. Исправлять ситуацию Президент направил Всеволода Янчевского, который уже несколько лет курировал всю сферу информационно-коммуникационных технологий в качестве помощника Главы государства.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: "Действительно, три года назад Парк получил перезагрузку и второе дыхание. Причины две - главные и фундаментальные. Это, конечно, решения, которые были приняты Президентом Республики Беларусь. Причем не только известный декрет, о котором все знают, а целый комплекс решений, поручений. Причем, часть этих решений, поручений, действий и слов были озвучены в средствах массовой информации, а часть их особо даже не афишировалась. Но они были связаны прежде всего с тем, что Президент и на словах, и на деле создал очень спокойную, хорошую, стабильную атмосферу вокруг Парка. То есть все инвесторы - и те, кто создавал новые фирмы, и наши программисты -почувствовали, что здесь можно хорошо, спокойно работать.
Здесь очень комфортные условия с точки зрения налогообложения, здесь очень хорошее отношение Президента и в целом государственных структур. Фактически можно не беспокоиться ни о каких-то претензиях, проверках. Очень все стабильно, разумно, спокойно и хорошо. И по большому счету именно эта атмосфера - не только, подчеркиваю, юридическая, а и фактическая - явилась главным стимулом, чтобы контракты здесь как можно больше старались заключить и давать нашим резидентам. Новые резиденты возникали. За прошлый год у нас в Парке высоких технологий новых резидентов появилось больше, чем за все предыдущие годы существования Парка. Очень хороший показатель. Инвестиции сюда можно вкладывать и так далее, и тому подобное. Все это дало эти результаты, когда у нас за эти три года рост экспорта трехкратный".
Сменился не только руководитель ПВТ, но и вектор. Перемены дали старт прогрессивному развитию. Началась эпоха ПВТ 2.0.
По итогам 2019 года объем производства составил более 5 млрд рублей. Рекордный рост - 162 % - в три раза выше показателей IТ-отрасли в Европе, на порядок выше мировых. Но чтобы прийти к таким результатам три года назад, нужно было адаптировать условия работы сектора к мировым.
Тогда, в 2017-м, новому директору ПВТ пришлось кропотливо разбираться в причинах стагнации. Постепенно клубок противоречий распутали, убрали барьеры и перезагрузили атмосферу в отрасли.
Олег Кондратенко, директор компании по разработке информационных систем: "Это было место для избранных. А с определенного времени, особенно когда пришел новый руководитель, это стало место, которое стало привлекать всех, кто делал нужное и полезное для страны".
Сразу после смены руководства закипела работа над новым декретом. В кабинете нового директора ПВТ на полгода практически поселились все те, кто душой болел за развитие сферы в Беларуси. Среди них и Дмитрий Гурский - мужчина, который создал самое популярное в мире приложение в сфере здоровья. Насчитывает 35 миллионов пользователей. Быстроразвивающаяся и экономически эффективная компания. Сегодня. Новые правила работы в ПВТ для него были жизненно необходимы - тогда, в 2017-м привлечь иностранные инвестиции для продуктовой модели бизнеса было практически невозможно.
Дмитрий Гурский, сооснователь IT-компании FLO: "Декрет начинался по инициативе Всеволода Янчевского. Я запомнил тот момент, когда мы собрались у него группой айтишников. И уже прошло три года, мне трудно вспомнить детали. Он сказал что-то типа "пишите самые смелые предложения, будем делать революцию". Мы начали писать самые смелые предложения, но не сильно верили, что это реализуется. И даже в своих внутренних обсуждениях говорили: напишем, так напишем. Это была сплоченная работа и ПВТ, и госорганов, и IT- сообщества. Это было поддержано руководством страны и дошло до реализации, хотя особо никто не верил".
Компания ЛВО создает платежные системы и системы информационной безопасности. Используют отечественную криптографию и программное обеспечение - самые современные разработки, которые на продажу даже не выставляют. И это важно, потому что речь идет не о миллионах долларов, а о десятках миллионов. И о стратегической безопасности целой системы страны.
Олег Кондратенко, директор компании по разработке информационных систем: "Только благодаря тому, что ввели новые виды деятельности, мы стали больше продавать за рубеж, мы стали делать больше продуктов. То, что мы делаем, во многом защищает нашу страну, наше цифровое пространство. Во многих местах оно позволило уменьшить затраты на зарубежный софт. Это как отдушина. Это как когда ты хотел плыть, но на реке затор. И благодаря Президенту Республики Беларусь, декрету № 8 этого затора просто не стало - его взорвали. И ты можешь спокойно плыть, и торговые караваны могут спокойно перемещаться".
Работа над новым декретом не ограничилась IT-сферой. Ведь высокие технологии - это не только программисты, но и физики, химики, биологи и десятки других наукоемких направлений, которыми Беларусь всегда гордилась. Всех их пригласили в ПВТ.
Александр Протасеня, замдиректора компании по производству лазерного оборудования: "Мы не могли вступить в ПВТ. Мы себя называем железячниками. И только этот указ Президента позволил нам присоединиться к этой айтишной когорте и пользоваться всеми преференциями, которые дает Парк высоких технологий. Работа в ПВТ позволила нам высвободить определенные денежные средства и направить их на развитие. У нас появились деньги, которые мы с удовольствием инвестируем в разработку новой продукции".
Компании свыше 30 лет. Это лидер по производству в республике лазерного оборудования для медицины и индустриального применения. В частности, главные партнеры - авиакомпания "Аэробус". Продукция успешно эксплуатируется более чем в 25 странах.
Александр Протасеня, замдиректора компании по производству лазерного оборудования: "Не буду говорить за ПВТ, буду говорить за нашу компанию - это помогло не только предотвратить утечку высококлассных специалистов из компании, но еще и привлечь высококлассных специалистов дополнительно. Более того, мы теперь можем без проблем принимать на работу иностранцев. И мы этим воспользовались".
К работе над новым декретом подключили лучшие юридические умы страны. Благодаря им прописали инновационные подходы регулирования сферы хай-тек. Лучшая награда юристам - внедрение новых правовых норм в работу и копирование их другими государствами.
Денис Алейников, юрист: "Коллеги из РФ и из других стран СНГ впоследствии начали внедрять те же подходы в свое законодательство, которые были внедрены Декретом № 8. И не слова, а именно действия являются признанием правильности и исключительной эффективности данной реформы. Посмотрите на Российскую Федерацию. Республика Беларусь, а не Россия придумала и ввела в свое законодательство эти концепции заключения договоров в информационных системах путем обмена сообщениями, в том числе внешнеэкономическими: концепция смарт-контрактов, внедрение институтов английского права, например, таких, как конвертируемый заем. Это крайне важный институт для финансирования молодых технологических проектов, венчурного финансирования".
Парк остановил утечку мозгов из страны. Ведь зачем куда-то ехать, если и здесь создаются условия для заработка?! При этом едут к нам для работы в компаниях-резидентах ПВТ. За последние два года в Парк прибыло более 2 тысяч иностранцев.
Первой публичной американской компанией в ПВТ стала IDT Corporation. В ряды резидентов вступила в 2018-м. Этот международный телеком-разработчик за 9 месяцев в Беларуси нарастил штат до 120 сотрудников. А все началось с желания расширяться и условий, которые удовлетворили крупного игрока.
Дэвид Вартелл, руководитель подразделения американской телекоммуникационной компании: "Моя работа состоит в том, чтобы соединять компанию с как можно большим количеством талантливых разработчиков. Как говорится, наиболее важный актив IT компании - это ее команда. И вся суть состоит в том, чтобы раздобыть очень умных людей, которые помогут в развитии вашего бизнеса и продукта. И мы весьма благодарны возможности найти их здесь в Беларуси".
С США Парк связывают давние и тесные отношения, равные половине от всего экспорта белорусской технологической Мекки. Прошли рубеж в 1 млрд долларов. Ждем второго. В феврале ПВТ посетил госсекретарь Майкл Пампео в рамках визита в Беларусь. О впечатлениях высказался в "Твиттере".
Twitter, @SecPompeo: "Вдохновлен тем, что я увидел в Парке высоких технологий. Это отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя передовую экономическую политику и разумное регулирование. Наглядное свидетельство того, как эффективные американские инвестиции могут способствовать процветанию во всем мире".
Евгений Корень, директор представительства Microsoft в Беларуси, считает, что декрет дал импульс для развития инвестиционной экосистемы и привлечения денег в страну. А все благодаря появлению большого количества самостоятельных продуктов. Ведь раньше акцент был на разработке программного обеспечения для кого-то. А как же добавленная стоимость и заслуженные лавры?
Евгений Корень, глава представительства Microsoft в Беларуси: "Сегодня появились сотни новых стартапов, технологических продуктов, что вызывает большой интерес у глобальных технологических корпораций. Microsoft здесь не исключение. Наше руководство приезжало в Парк и общалось. И мы очень высоко оцениваем перспективу сотрудничества с Республикой Беларусь и Парком высоких технологий".
Александр Бондарь, юрист: "За последние 2-3 года мы успели поработать с крупнейшими мировыми гигантами: Amazon Web Services, Microsoft, Facebook, подразделение айтишное Mitsubishi. Нашими компаниями начали интересоваться иностранные инвесторы, частные и институциональные фонды, венчурные фонды. Количество этих сделок увеличилось и более того, как мне кажется, белорусские компании вышли на такой уровень, что в ближайшие несколько лет мы увидим примеры такого рода сделок на сотни миллионов долларов".
Для любого солидного партнера - будь то заказчик или инвестор - важнее всего стабильность. Такая стабильность в Беларуси есть, и она гарантирована на самом высоком государственном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Минск объективно задает тон по многим современным направлениям. Мы создали уникальный в Европе и СНГ ПВТ. За прошлый год дали почти 2,5 млрд экспорта. Свыше 800 компаний-резидентов у нас работает. Но цифру надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей".
Парк высоких технологий - это прямые иностранные инвестиции: около 300 млн долларов. Более 40 % резидентов - предприятия с иностранным капиталом. Это новые высококлассные рабочие места и подготовка айтишников со школьной скамьи. Это имидж. Только за прошлый год ПВТ посетили свыше 120 иностранных делегаций - от заместителей министров и директоров компаний до премьеров, спикеров и президентов.
Сегодняшний успех Парка высоких технологий - это результат напряженной работы десятков тысяч программистов, управленцев, инвесторов, юристов в атмосфере полного взаимного доверия с государством. Парк высоких технологий - это будущее, в котором Беларусь - IT-страна.
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Сейчас их 886, но учитывая скорость последних лет, никто не сомневается. Тем более условия созданы были еще три года назад - с подписанием революционного Декрета...
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