В этом году Парк высоких технологий планирует зарегистрировать тысячного резидента Сейчас их 886, но учитывая скорость последних лет, никто не сомневается. Тем более условия созданы были еще три года назад - с подписанием революционного Декрета...

Сейчас их 886, но учитывая скорость последних лет, никто не сомневается.Тем более условия созданы были еще три года назад - с подписанием революционного Декрета № 8. Благодаря ему и постоянной поддержке Главы государства ПВТ стал ведущим кластером IT и высоких технологий в Восточной Европе и СНГ. Сейчас IT-сектор в 2,5 раза эффективнее других отраслей экономики Беларуси. Экспорт за предыдущий год составил свыше 2 млрд долларов. Это больше, чем Беларусь потратила в том же году на обслуживание внешнего долга. Наши показатели в 3 раза выше показателей IT-отрасли в Центральной и Восточной Европе и на порядок выше мировых. О том, как мы это сделали,в лицах и подробностях."Кремниевая долина Восточной Европы", "Мировой центр разработок искусственного интеллекта" - это лишь некоторые оценки со стороны авторитетных иностранных СМИ. После принятия Президентом восьмого Декрета "О развитии цифровой экономики" о Беларуси заговорили как о стране, где созданы лучшие условия для IT. Теперь это рай для программистов.Цифровой декрет Президента совершил революцию в мире IT-технологий в глобальном масштабе. И то, что он стал лучшим примером государственного и частного партнерства, прочувствовали впоследствии все. Взглянуть хотя бы на прирост компаний - за 3 года плюс 700 резидентов. Не идет в сравнение с работой, проделанной за предыдущие 12 лет. География – 50 стран. В 2019 году, посещая Парк, Президент подчеркнул, что когда-то увидел в этом перспективу, но реализация была за айтишниками.Благодаря постоянной поддержке Главы государства ПВТ стал ведущим кластером IT и высоких технологий в Восточной Европе и СНГ.Сегодня IT-сектор в 2,5 раза эффективнее других отраслей экономики Беларуси, а это вклад в ВВП. Около 90 % своих доходов резиденты Парка зарабатывают на внешних рынках и отчисляют в бюджет сотни миллионов рублей налогов, а это зарплаты бюджетников. Экспортная выручка за прошлый год составил свыше 2 млрд долларов - и это стабильность белорусского рубля.Но это сейчас. А тогда, три года назад, казалось, потенциал развития исчерпан. Ежегодный рост экспорта снижался, дальнейшие перспективы становились все более туманными. Пришлось провести ревизию и детально разбираться в причинах. По итогам разбора полетов был уволен директор ПВТ Валерий Цепкало. Исправлять ситуацию Президент направил Всеволода Янчевского, который уже несколько лет курировал всю сферу информационно-коммуникационных технологий в качестве помощника Главы государства.Сменился не только руководитель ПВТ, но и вектор. Перемены дали старт прогрессивному развитию. Началась эпоха ПВТ 2.0.По итогам 2019 года объем производства составил более 5 млрд рублей. Рекордный рост - 162 % - в три раза выше показателей IТ-отрасли в Европе, на порядок выше мировых. Но чтобы прийти к таким результатам три года назад, нужно было адаптировать условия работы сектора к мировым.Тогда, в 2017-м, новому директору ПВТ пришлось кропотливо разбираться в причинах стагнации. Постепенно клубок противоречий распутали, убрали барьеры и перезагрузили атмосферу в отрасли.Олег Кондратенко, директор компании по разработке информационных систем: "Это было место для избранных. А с определенного времени, особенно когда пришел новый руководитель, это стало место, которое стало привлекать всех, кто делал нужное и полезное для страны".Сразу после смены руководства закипела работа над новым декретом. В кабинете нового директора ПВТ на полгода практически поселились все те, кто душой болел за развитие сферы в Беларуси. Среди них и Дмитрий Гурский - мужчина, который создал самое популярное в мире приложение в сфере здоровья. Насчитывает 35 миллионов пользователей. Быстроразвивающаяся и экономически эффективная компания. Сегодня. Новые правила работы в ПВТ для него были жизненно необходимы - тогда, в 2017-м привлечь иностранные инвестиции для продуктовой модели бизнеса было практически невозможно.Компания ЛВО создает платежные системы и системы информационной безопасности. Используют отечественную криптографию и программное обеспечение - самые современные разработки, которые на продажу даже не выставляют. И это важно, потому что речь идет не о миллионах долларов, а о десятках миллионов. И о стратегической безопасности целой системы страны.Работа над новым декретом не ограничилась IT-сферой. Ведь высокие технологии - это не только программисты, но и физики, химики, биологи и десятки других наукоемких направлений, которыми Беларусь всегда гордилась. Всех их пригласили в ПВТ.Компании свыше 30 лет. Это лидер по производству в республике лазерного оборудования для медицины и индустриального применения. В частности, главные партнеры - авиакомпания "Аэробус". Продукция успешно эксплуатируется более чем в 25 странах.К работе над новым декретом подключили лучшие юридические умы страны. Благодаря им прописали инновационные подходы регулирования сферы хай-тек. Лучшая награда юристам - внедрение новых правовых норм в работу и копирование их другими государствами.Парк остановил утечку мозгов из страны. Ведь зачем куда-то ехать, если и здесь создаются условия для заработка?! При этом едут к нам для работы в компаниях-резидентах ПВТ. За последние два года в Парк прибыло более 2 тысяч иностранцев.Первой публичной американской компанией в ПВТ стала IDT Corporation. В ряды резидентов вступила в 2018-м. Этот международный телеком-разработчик за 9 месяцев в Беларуси нарастил штат до 120 сотрудников. А все началось с желания расширяться и условий, которые удовлетворили крупного игрока.С США Парк связывают давние и тесные отношения, равные половине от всего экспорта белорусской технологической Мекки. Прошли рубеж в 1 млрд долларов. Ждем второго. В феврале ПВТ посетил госсекретарь Майкл Пампео в рамках визита в Беларусь. О впечатлениях высказался в "Твиттере".Евгений Корень, директор представительства Microsoft в Беларуси, считает, что декрет дал импульс для развития инвестиционной экосистемы и привлечения денег в страну. А все благодаря появлению большого количества самостоятельных продуктов. Ведь раньше акцент был на разработке программного обеспечения для кого-то. А как же добавленная стоимость и заслуженные лавры?Для любого солидного партнера - будь то заказчик или инвестор - важнее всего стабильность. Такая стабильность в Беларуси есть, и она гарантирована на самом высоком государственном уровне.Парк высоких технологий - это прямые иностранные инвестиции: около 300 млн долларов. Более 40 % резидентов - предприятия с иностранным капиталом. Это новые высококлассные рабочие места и подготовка айтишников со школьной скамьи. Это имидж. Только за прошлый год ПВТ посетили свыше 120 иностранных делегаций - от заместителей министров и директоров компаний до премьеров, спикеров и президентов.Сегодняшний успех Парка высоких технологий - это результат напряженной работы десятков тысяч программистов, управленцев, инвесторов, юристов в атмосфере полного взаимного доверия с государством. Парк высоких технологий - это будущее, в котором Беларусь - IT-страна.