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Некоторые блогеры и участники политической кампании призывают белорусов выйти на улицы
08.08.2020 22:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока одни трудятся в хлебных полях, другие пытаются расшатать поле политическое. Спекуляциями, травлей, призывами толкают страну к беспорядкам и хаосу. Прикрываясь якобы мирными акциями, некоторые блогеры и участники политической кампании призывают белорусов выйти на улицы.
При этом многие из таких заводил и вовсе уехали из Беларуси. Кто-то давно, а кто-то совсем недавно. Вместе с тем у правоохранителей имеется информация о целом ряде запланированных акций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.
Подробнее о методах и о том, кто и как пытается подогреть ситуацию, в нашем следующем материале.
Знакомьтесь, это Татьяна Мартынова, известная в узких кругах. До недавнего времени женщина работала радиоведущей и была владелицей собственного бара. Но в какой-то момент жизнь показалась скучной, и дама стала активно интересоваться политикой. Создала группу в соцсети и стала призывать белорусов бороться с режимом. Сама блогерша при этом уехала из Беларуси в Украину. Так сказать, вы здесь сражайтесь, а я посмотрю со стороны. В своем вчерашнем стриме госпожа Мартынова открытым текстом призывает людей выходить на улицу, при этом она говорит: читайте между строк, что вам говорят представители объединенных штабов.
А что же читать, если большая часть членов объединенного штаба уже покинула страну, бросив свой электорат? Среди них Надежда Путято и Глеб Карней, Максим Богданович, Александр Хомич его супруга Татьяна (в девичестве Колесникова). В их компании также Елена Жилочкина и Мария Островинская, Евгений Красноок, активисты - сторонники Тихановской Олег Давыдчик и Максим Горбиков. Большая глупость поддаваться на уговоры таких людей. Понятно, что они лишь хотят использовать белорусов, как овец. Хотя даже у овец есть пастухи. А пастухи, которые призывают людей выходить на улицы, давно разбежались. Вслед за Татьяной Мартыновой накануне из страны уехала еще одна из граций объеденного штаба оппозиции.
Накануне в Мозыре был задержан активист движения «Страна для жизни» Руслан Парфенов. При себе у мужчины были обнаружены металлические ежи. Как пояснил сам мужчина, тысяча таких конструкций ему была нужна для проведения протестных уличных акций в Минске. Со слов задержанного, он понимал, что ежи могут быть использованы в ходе массовых беспорядков. Для этого даже искал в одной из групп мессенджера «Телеграм» людей, готовых доставить ежи в Минск накануне основного дня голосования.
Это Кореличи. Здесь накануне состоялась встреча еще нескольких активистов движения «Страна для жизни». Во время встречи мужчины запланировали провести протесты в Новогрудке 9 и 10 августа. По плану, активисты должны были бензопилой спилить несколько деревьев, чтобы затруднить движение автотраспорта. После этого молодчики планировали захватить здание райисполкома и местного РУВД. В ход должны были пойти и коктейли Молотова. Как удалось выяснить правоохранителям, акция была нацелена на то, чтобы отвлечь силы сотрудников органов внутренних дел от основных действий, которые должны были развернуться в столице.
И это не самые вопиющие факты, которыми сегодня располагают правоохранительные органы. Все больше в последнее время появляется и доказательств вины Тихановского и Статкевича. По данным правоохранителей, провести массовые беспорядки в Беларуси эти люди запланировали уже давно. События последних дней все ярче демонстрируют истинные намерения, которые под видом мирных акций пытаются протолкнуть в общество представители объединенного штаба оппозиции. Сегодня о том, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно, напомнил Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: "Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности. Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой".
Все кругом говорят, что акции мирные. Но вот какой пост сегодня появился в одном тематическом телеграмм-канале. Это памятка, как вести себя на мирных акциях. Среди рекомендаций: организовываться в сцепку при виде правоохранителей, бросать в милицию газовые баллоны и другие опасные предметы, а также блокировать машинами авто милиционеров. Несложно догадаться, чем может обернуться такое поведение на мирных акциях.
Марина Пархомчик - многодетная мать. Сегодня женщина больше обычного интересуется, что читает в интернете ее 15-летняя дочь. Ведь та информация, которая сейчас подается под видом мирных протестов, может обернуться серьезными последствиями.
И сегодня же во время досрочного голосования свою позицию по дестабилизации обстановки высказала и Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента отметила: призывать людей выйти на площадь - это не те подходы, которые приемлемы в нашей стране.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "К сожалению, сейчас многие пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране, призывая в телеграм-каналах. Сегодня нельзя этого делать, потому что призывать людей на площадь - это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране. Мы много пережили, много пришлось пережить. И возвращаться к тому, чтобы страдали наши люди, нельзя, особенно тогда, когда это направлено на нашу молодежь. Я сама мать, бабушка, и я крайне негативно к этому отношусь. И еще раз обращаюсь к нашим людям: не надо делать того, что не надо. У нас никогда в отношении никого не было никакой агрессии, и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения, потому что плохо, когда страдают люди. Плохо, когда по незнанию, я еще раз повторюсь, попадает молодежь в те сети, из которых потом выбраться очень непросто".
Ситуация вокруг выборов Президента Беларуси стала одной из самых популярных новостей последних дней. Инфоповодов хватает. Вот только некоторые журналисты пытаются использовать их в своих целях. Подогревается ситуация в том числе и иностранными журналистами. Накануне из страны были высланы корреспонденты телеканала «Настоящее время». Дело в том, что Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Ивана Гребенюк приехали освещать события вокруг белорусских выборов, не получив на то установленное законом о СМИ разрешение - аккредитации.
Сегодня правоохранители знают, что хотят сказать между строк представители объединенных штабов. Понятно, что под видом мирных акций людей обманывают и используют в своих целях для дестабилизации обстановки в стране. Ведь в своих группах в соцсетях люди, призывающие белорусов выходить на улицы, маскируют запланированные протесты мирными акциями. Но здравомыслящим людям понятно, что все это обман. Всем таким фактам еще будет дана правовая оценка.
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Пока одни трудятся в хлебных полях, другие пытаются расшатать поле политическое. Спекуляциями, травлей, призывами толкают страну к беспорядкам и хаосу....
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