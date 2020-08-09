Дети — главный капитал

Источник материала: Чырвоны прамень

Лет двадцать-тридцать назад многодетная семья была нормой. С малых лет старшие помогали родителям по хозяйству и в воспитании младших.

Макар и Ирина Вашневские из Новолукомля стараются также своим детям привить чувство взаимопомощи и поддержки. Папа знает, как это важно, ведь он сам вырос в многодетной семье. А вот Ирина — одна у родителей. Возможно, именно поэтому она решила, что у них с супругом будет минимум двое, а лучше трое ребятишек.





Ирина и Макар родились и выросли в Новолукомле. Ходили в одну школу, знали друг друга с детства. Но взаимная симпатия появилась тогда, когда молодые люди одновременно попали в травматологическое отделение. После выписки из больницы они начали встречаться. Конфетно-букетный период длился пять лет. А затем Ирина и Макар сыграли свадьбу, в июле они отметили 14-летие совместной жизни.

Сейчас чета Вашневских воспитывает тринадцатилетнюю Маргариту, шестилетнего Прохора и четырёхлетнего Егора. Все дети активные, коммуникабельные. Они, как и их родители, с удовольствием познают мир. Дочь занимается в детской школе искусств и Дворце культуры. Увлекается танцами, вокалом, спортом, играет на гитаре. С удовольствием выполняет обязанности по дому, она главная мамина помощница. Тяга к движениям и танцам — это семейное. Прохор тоже — по примеру старшей сестры — занимается в «МIX» в ДК. По словам Ирины, из него получится хороший проектировщик, мальчик любит конструировать, и у него это отлично получается. В этом году идёт в первый класс. Не отстаёт от сестры и брата младший Егор. Он посещает детский сад, но уже умеет считать, знает буквы.

Все члены семьи много времени проводят вместе. У них есть две дачи, где супруги выращивают овощи, фрукты и ягоды.

— Это хорошее подспорье, — рассказала Ирина. — Детям полезно. А для нас главное — их здоровье. И выращенные на своих сотках овощи, фрукты и ягоды — лучше покупных.

По словам многодетной мамы, большую помощь и поддержку в воспитании детей ей оказывают муж Макар и родные люди. Супруг — заботливый и любящий муж и папа. Он незаменимый помощник в любом деле. Благодаря мужу все тревоги и сомнения уходят на второй план. Дел действительно много, каждому из детей нужно уделить время: поговорить, выслушать и поиграть. Дети много берут, но и много дают. Они очень подзаряжают своей энергией и оптимизмом. Материнство научило её самому главному — видеть и понимать, что в жизни действительно важно, а что второстепенно.

Глава семьи любит рыбалку, поэтому свободное время все проводят на природе. Хранительница очага балует домочадцев различными вкусностями. Она очень любит готовить, выпекать. Кулинарных способностей ей не занимать, поэтому первоначально собиралась быть поваром. Профессию освоила самостоятельно. Её главные дегустаторы и ценители — супруг и дети. Им нравятся мамины торты, пирожки и многое другое. Ежедневно она старается удивить своих любимых новыми кулинарными изысками.

Немаловажным в семейном счастье является квартирный вопрос. Супруг ещё до женитьбы стоял на очереди. Возможностью построить собственное жильё чета Вашневских воспользовалась сразу, с государственной помощью молодая семья спустя год праздновала новоселье в новой однокомнатной квартире. Семья росла — и, конечно же, вопрос расширения становился актуальнее с появлением каждого ребёнка. На общем совете было принято решение о покупке квартиры. В скором времени Ирина и Макар вместе с ребятишками обживали четырёхкомнатную квартиру. С появлением третьего ребёнка у супругов появилась возможность на ещё одну социальную гарантию от государства — получение семейного капитала.

— Большим подспорьем для семьи стало получение семейного капитала, — рассказали супруги Вашневские. — Деньги лишними не бывают. К тому же сейчас появилась возможность использования его досрочно. Подумали и решили, что часть средств капитала потратим на строительство квартиры. И когда начиналось строительство дома для многодетных семей, мы решили не упускать шанс. Пятьдесят процентов семейного капитала вложили в новое жильё. Строительство новой квартиры с отделкой стало для нас реальностью благодаря государственной поддержке.

Супруги Вашневксие другой жизни уже не представляют. И пусть воспитание троих детей — ответственно и хлопотно, но, по словам Ирины и Макара, быть родителями — это счастье. А мамой и папой сразу троих детишек — втройне.

Наталья СТУКАЛОВА.