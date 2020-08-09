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Сегодня Гомель выбирает президента. TUT.BY весь день будет рассказывать вам, как

09.08.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 9 августа проходят выборы президента. Избирательные участки в Гомеле в основной день голосования работают с 8.00 до 20.00. Весь день TUT.BY будет рассказывать вам о том, как голосует Гомельщина: мы будем постоянно обновлять этот текст.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Центризбиркома, на Гомельщине проживает 1 069 567 избирателей. В области создано 997 участков для голосования, из них 205 в Гомеле. 38 избирательных участков 9 августа открылись в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, и один — в воинской части.

С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование. И Гомельщина здесь в лидерах — досрочно в регионе, по данным ЦИК на утро 8 августа, проголосовало 42,72% избирателей. Для сравнения — в Минске явка на досрочных выборах составила 26,45%.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, индивидуальный предприниматель, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, переводчик Светлана Тихановская — жена блогера, создателя YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, и предприниматель, председатель партии «Белорусская социал-демократическая грамада» Сергей Черечень.

Александр Лукашенко заверяет белорусов, что если они выберут его в шестой раз, то зарплаты вырастут в два раза. Анна Канопацкая обещает модернизировать экономику, Андрей Дмитриев — разработать антикризисные программы для предприятий, Светлана Тихановская — провести новые выборы и референдум с предложением вернуться к варианту Конституции 1994 года, Сергей Черечень — ввести прямую демократию и «безвиз».

Более подробнее о программах кандидатов читайте тут.

(Будет дополняться).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как голосуют гомельчане, есть ли на участках независимые наблюдатели, что почем продают в буфетах - все самое интересное с выборов в Гомеле.
 
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